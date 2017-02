Homem é esfaqueado no interior de Flores da Cunha

Tentativa de homicídio 13/02/2017 | 09h17 Atualizada em

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na tarde do domingo no interior de Flores da Cunha. A Brigada Militar foi chamada para averiguar uma briga generalizada com feridos na localidade de Nova Brasília.

A vítima, de 44 anos, estava deitada no chão com ferimentos de faca bastante graves na região da cabeça.

Ele foi encaminhado ao Hospital Fátima, onde ficou internado, e após transferido na noite do domingo para o Hospital Pompéia.

Na manhã desta segunda, ele permanece na UTI, mas sem risco de morte. De acordo com uma testemunha, os autores da agressão são pessoas que trabalham em uma propriedade na comunidade.