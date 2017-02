Homem armado aborda condutor e leva camionete na BR-116, em Caxias

Assalto 16/02/2017 | 09h30 Atualizada em

Uma pessoa foi vítima de assalto na tarde da quarta-feira em Caxias do Sul. Por volta das 14h, ela dirigia uma camionete prata quando foi abordada por três indivíduos que tripulavam em um Honda Civic de cor prata.

A abordagem aconteceu na BR-116, próximo ao viaduto da Rota do Sol, no bairro São Ciro.

O homem que desceu do carro estava armado com revólver, anunciou o assalto e levou a camionete. Ele fugiu em direção ao bairro Santa Fé, via Rota do Sol.