Guarda Municipal de Caxias tem novo diretor a partir de segunda

Política e Segurança 05/02/2017 | 10h09 Atualizada em

A Guarda Municipal de Caxias do Sul terá nova direção a partir desta segunda-feira. Jeferson Ricardo Vargas assume a função no lugar de Ricardo Fugante Martins, que dirigia o órgão há um ano e meio.Natural de Santa Maria, Vargas tem 41 anos. Ele mora em Caxias do Sul desde 2001 e dedicou os últimos 12 anos ao trabalho na Guarda Municipal.

O novo diretor foi policial militar por quatro anos e meio e militar do exército por cinco anos. Na corporação, exerceu funções administrativas, atuou na fiscalização de postos e, mais recentemente, na escola de capacitação da corporação. O novo diretor é formado em Gestão Pública e está concluindo uma pós-graduação em Docência em Segurança Pública.

— Buscaremos ainda mais integração entre os servidores, ouvindo cada um deles. Pretendo aprimorar a gestão, as operações em curso e aproximar a Guarda da comunidade—afirma.

A indicação do nome de Vargas compete ao secretário de Segurança Pública e Proteção Social, José Francisco Mallmann. Conforme o titular da pasta, a intenção é renovar as chefias e dar a oportunidade para outros funcionários exercerem funções de comando.