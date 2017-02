Financiamento internacional para Caxias retrocede e terá que ser aprovado novamente pelo Senado 

Investimento 09/02/2017 | 14h10 Atualizada em

O processo de aprovação de um financiamento de U$ 33 milhões da Cooperação Andina de Fomento (CAF) para Caxias do Sul retrocedeu no governo federal e terá que passar novamente pela aprovação do Senado. A mudança nos trâmites ocorreu porque os recursos não foram liberados até o dia 31 de dezembro do ano passado. O processo estava em fase final e dependia basicamente de assinaturas do Ministério da Fazenda. As informações são da Gaúcha Serra.



Segundo o secretário do Planejamento, Fernando Mondadori, com a virada do ano, parte dos documentos que haviam sido encaminhados à Brasília perderam a validade. Por causa disso, o processo retrocedeu várias etapas e a Secretaria do Tesouro Nacional solicitou novamente a documentação ao município.

Entre as etapas que terão que ser refeitas está a aprovação do empréstimo pelo plenário do Senado, o que havia ocorrido em maio do ano passado. O financiamento já foi aprovado pela CAF, e, embora seja pago pela prefeitura de Caxias, precisa da assinatura do governo federal porque entra na dívida externa do país. Os recursos serão destinados à 3ª fase do Programa de Asfaltamento do Interior (PAI 3).

Também estava previsto no projeto a construção de uma passarela e rotatória no acesso ao bairro Planalto pela BR-116. De acordo com Mondadori, como houve modificação nas taxas do empréstimo, o número de estradas pavimentadas pode ser menor. A construção da passarela do Planalto também depende novas discussões.