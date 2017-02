Família de arquiteta morta em Londres pede doação de 10 mil libras para trazer corpo

Solidariedade pela internet 07/02/2017 | 19h27 Atualizada em

Sem condições financeiras de arcar com o traslado do corpo de Londres para Bento Gonçalves, na Serra, a família da arquiteta Karla Tomila Roman, 32 anos, fez uma campanha de arrecadação virtual — crowfunding — para obter 10 mil libras (quase R$ 40 mil) necessários para o trâmite. Às 19h50 desta terça-feira, 9,3 mil libras já haviam sido doadas por 150 pessoas. Karla morreu atropelada por um ônibus na manhã de segunda-feira.

A arquiteta pedalava perto da estação de metrô Aldgate East quando foi atingida pelo veículo, por volta das 9h (7h, no horário de Brasília). Ela foi encontrada pelas equipes de socorro sob o coletivo. Dali, foi encaminhada para o Royal London Hospital, onde morreu horas depois. Ela morava na Europa havia cerca de cinco anos e tinha um namorado holandês.

A irmã dela, Rochele Roman, também mora na cidade e foi a responsável por lançar a campanha de crowfunding, que está aberta para doadores de qualquer parte do mundo. No texto de apresentação, ela disse que Karla, como muitas pessoas de 32 anos, não tinha seguro de vida, mas era cheia de "planos, ambição, amor e bondade".

"É por isso que precisamos de sua ajuda. Sua família e amigos próximos estão fazendo todos os arranjos necessários para repatriá-la para o Brasil, mas esse processo é caro. Se você é capaz de fazer uma contribuição para apoiá-los neste momento, será apreciado com gratidão. Ajude-nos também a compartilhar a história de Karla", complementa.



Aos 18 anos, Karla deixou São Valentim, interior de Bento, para estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. Formada em Arquitetura em 2008, mudou-se para a Itália no ano seguinte, onde concluiu uma especialização. Pouco depois, fixou residência em Londres. Atualmente, Karla trabalhava numa empresa de arquitetura e design.

Segundo o site de notícias East London Advertiser, a avenida onde Karla foi atropelada tem registrado acidentes graves envolvendo ciclistas nos últimos três anos. Além dela, outros dois ciclistas morreram naquela área. A arquiteta havia comprado passagens e viajaria da Europa para o Brasil em abril na companhia de Rochele. As duas visitariam os pais, Carlos e Rosana Roman, que residem em São Valentim.





