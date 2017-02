Faculdade de Direito na criação da UCS

Memória 07/02/2017 | 11h14 Atualizada em

Formatura da Turma de 1964, no palco do Cine Ópera, em março de 1965

Formatura da Turma de 1964, no palco do Cine Ópera, em março de 1965 Foto: Acervo de Elvo Marcon / Agencia RBS

Antecipando as comemorações de 50 anos da Universidade de Caxias do Sul (UCS), festejados na sexta-feira, lembramos os primórdios da instituição de ensino e também o início da faculdade de Direito.

A UCS originou-se na convergência harmoniosa da Escola de Belas Artes (mantida pela prefeitura de Caxias do Sul), Escola de Enfermagem Madre Justina Inês (administrada pela congregação Irmãs de São José), Faculdade de Direito (associada à Sociedade Hospital Nossa Senhora de Fátima), e as faculdades de Ciências Econômicas e Filosofia, subordinadas à Mitra Diocesana.

A idealização de uma universidade caxiense foi conduzida pelo bispo Dom Benedito Zorzi. O êxito deste projeto se deve muito pela dedicação da Igreja Católica, que, antes de tudo, implantou um ensino fundamental e médio com fortes alicerces nas chamadas escolas paróquias. O coroamento deste trabalho aconteceu em 10 de fevereiro de 1967, quando o presidente Umberto Castelo Branco assinou o decreto Nº 60.200, autorizando a criação da instituição da UCS.

Nesta história que dignifica o ensino superior do Brasil, é oportuno recordar a formatura da primeira turma de Direito, em 05 de março de 1965. A colação de grau foi realizada no ambiente do cinema Ópera. O privilégio de ser o paraninfo da turma de 1964 coube ao médico Virvi Ramos, criador do curso e também diretor. A fotografia deste fato, na fotografia que abre a reportagem, pertenceu ao advogado Elvo Marcon (in memoriam), que naquela ocasião teve a honra em ser o orador da turma. O empresário Henrique Grossi, 86 anos, integrante da primeira turma de formandos, recorda das boas lições que recebeu. Grossi ainda preserva sua biblioteca jurídica. Entre as obras, consta uma coleção de 22 livros do Código Civil de 1916.

O reitor Virvi Ramos



O desenvolvimento cultural de Caxias do Sul se deve muito ao esforço comunitário e humanitário do médico Virvi Ramos (1917 - 2007). Sua contribuição é reconhecida pela constituição de um hospital, o curso de Direito e sensibilidade para a constituição da UCS.

Hoje, a imagem de Virvi Ramos integra a Galeria de Retratos do Bloco 58, onde está localizado o curso de Direito Foto: Geremia / Agencia RBS

Quando jovem, Virvi Ramos acalentava o sonho de estudar Direito. Seu pai determinou que estudasse Medicina. Sem contestar, Virvi Ramos obedeceu. Mas, se o médico não conseguiu graduar-se em advocacia, compensou e recuperou sua inclinação pela ciência jurídica ao fundar uma Faculdade de Direito, em 1958. Este envolvimento responsável com o ensino superior caxiense foi um dos motivos que lhe credenciou para ser o primeiro reitor da UCS, no período de 1967 a 1973. Hoje, a imagem de Virvi Ramos integra a Galeria de Retratos do Bloco 58, onde está localizado o curso de Direito.

Posição e qualidade de ensino

Curso de Direito possui uma produção literária abrangente na área jurídica Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O curso de Direito da UCS orgulha a história da Universidade de Caxias do Sul. Recentemente, o advogado e professor Adir Ubaldo Rech, numa conversa informal, exprimiu a satisfação do curso de poder oferecer, a partir deste ano, a qualificação em Doutorado, permissão autorizada pelo Ministério da Educação, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, certificando a excelência da UCS.



No saguão do Bloco 58, é possível apreciar a produção literária dos professores de Direito. Todas as áreas do universo jurídico estão publicadas, engrandecendo o nível conceitual do corpo docente.

Além disso, ex-alunos atuam como professores e possuem projeção na política, advocacia e magistratura. Mário David Vanin, Mansueto Serafini Filho (turma de 1966), Alceu Barbosa Velho (1982) e o atual prefeito Daniel Guerra graduaram-se em Direito pela UCS.

