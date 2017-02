"Estamos em equilíbrio", diz presidente sobre reflexos da crise econômica na UCS 

Situação financeira 10/02/2017 | 08h33 Atualizada em

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) é mantenedora, além da própria universidade, do Hospital Geral, instituição que atende 100% SUS, do Cetec e do Cetel, centro de ensino tecnológico e centro de comunicação televisiva, respectivamente. Por isso, para manter a saúde financeira da instituição que é filantrópica e conta com 38 mil alunos matriculados, a UCS apostou em programas de financiamento que facilitem o pagamento das mensalidades, além de investir em cursos técnicos, mais acessíveis e rápidos.



Em meio à crise econômica que castiga o Estado e, de forma intensa a economia caxiense, a FUCS ainda responde a uma série de processos trabalhistas indenizatórios e a uma pendência sobre a lei da filantropia, desde a década de 1990. O presidente da FUCS, Ambrósio Luiz Bonalume, garante que as contas da instituição estão em equilíbrio e explica, por exemplo, sobre a penhora dos livros da biblioteca. Confira os principais trechos da entrevista:

Pioneiro: A Universidade de Caxias do Sul (UCS) chega aos 50 anos como referência na Serra. Como o senhor convenceria alguém a ingressar na instituição ou retornar? O que há de melhor?

Ambrósio Luiz Bonalume: Estamos fazendo uma série de ações, buscando inovação através do TecnoUcs. Caxias sempre foi um polo inovador, e vai ser um dos pilares da nossa instituição daqui pra frente. Mas esse é um argumento na área tecnológica. Temos também a área humanística. Cursos, graduação, mestrado e doutorado nestas áreas. Na Filosofia, na Educação, no Direito. Nós queremos sempre fazer com que essas áreas da pedagogia das ciências humanas também evoluam e acompanhem a busca de direitos individuais, através do aperfeiçoamento do corpo docente. Tanto é que neste ano estamos inaugurando o doutorado em Direito. E como é um polo metal-mecânico, queremos mudar, se possível, essa mentalidade para um conhecimento ainda mais moderno.

A UCS não passou ilesa à crise. Que estratégica a instituição adotou para manter a saúde financeira? Houve cortes de pessoas, contenção de gastos?

A fundação mantém quatro unidades: a universidade, o HG, o Cetec e o Cetel. Nós buscamos equilibrar o orçamento. No HG, isso ocorre por meio da ampliação das participações do poder público, já que é 100% SUS. Estamos conseguindo por meio da Unacon e da busca do aperfeiçoamento com a aprovação do nível 3 da habilitação pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Também estamos fazendo com que o Cetec busque mais alunos, assim como tentamos dar uma visão mais voltada ao ensino da área da comunicação no Cetel. Na UCS, estamos maximizando os serviços para minimizar os custos. E, dentro disso, está a implantação do TecnoUcs e o ensino à distância, buscando diminuir os custos e melhorar o ensino para que se alcance, no mínimo, o equilíbrio. É óbvio que sofremos o impacto do desemprego. Mas graças ao espírito empreendedor da reitoria e dos outros órgãos, conseguimos chegar ao ano passado com equilíbrio.



E de quanto foi este impacto?

Não temos noção exata desse impacto porque o período de matrículas se encerra no dia 15. É claro que tivemos uma redução: em uma cidade que há mais de 20 mil desempregados em dois, três anos, muitos destes são estudantes ou pais de estudantes. É óbvio que isso se refletiu aqui, mas o impacto foi bem menor que imaginávamos. Apostamos em incentivos para fazer com que o estudante fique: aprimoramos o ProUni, o Fies e criamos um financiamento próprio da universidade para que os alunos tenham condição de estudar, pagando depois de formados.

Recentemente, o senhor mencionou que os processos das dívidas tributárias relacionadas à filantropia podem ser extintos a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor está otimista?

Eu acho que é algo inevitável. No universo das filantrópicas no Brasil, mais de 2,5 mil estão com dificuldades para cumprir as obrigações com o governo federal. Estamos cumprindo fielmente, mas no passado sempre houve dúvidas sobre cumprir ou não. No ano 2000, quando o governo federal mudou a matriz, alegando que as instituições não são imunes, mas isentas, ou seja, na imunidade não precisa fazer nada para ter direito ao não pagamento de tributos. Já na isenção é preciso fazer alguma coisa para receber em troca o não pagamento. Agora, nós estamos cumprindo através de bolsas do ProUni, mas há um hiato de alguns anos que deu origem a uma ação no STF em que se discute a declaração da imunidade destas instituições, não só a isenção. Essa discussão se faz desde o ano 2000 e, há dois anos, entrou em pauta para votação. Dos 11 ministros, quatro votaram favoráveis às instituições. O quinto voto seria do ministro Teori Zavascki, que pediu vistas e não colocou mais o assunto na pauta. Mas tenho convicção de que a imunidade será reconhecida e, por consequência, todas as instituições terão o direito reconhecido e a dívida extinta.

O acervo da biblioteca foi empenhado no processo como garantia. Há outros patrimônios envolvidos?

Em todas as ações judiciais que discutem a filantropia, primeiro se discute na área administrativa. Depois, com decisão favorável ou não, entra em juízo. Na fase judicial, para que a pessoa possa fazer sua defesa, tem de garantir, tem de dar um bem para poder discutir. Cada vez que surge um processo, nos precisamos oferecer um bem. Mas ao final, se perdermos, haverá uma forma de pagamento. E se ganhar, não vai ter problema. Toda e qualquer execução precisa de um bem em garantia. Hoje, mais de 70% do ensino universitário é feito em instituições privadas. O governo (via universidades públicas) não tem como assumir essa demanda toda no Ensino Superior.

Os processos trabalhistas milionários também são outro desafio. É uma conta do passado? De que maneira a UCS está trabalhando para evitar que esses litígios comprometam as contas?

Há uma herança na área trabalhista, que foi feita na década de 1980 e se refere a um plano de carreira para os professores que não foi implementado integralmente. Em consequência, os professores teriam alguns direitos e foram buscá-los na Justiça. Nós estamos fazendo a defesa e está tudo sob controle. Foi implementado um novo plano de carreira em 2009, quem vem sendo cumprido integralmente.

A UCS sempre foi vista como uma instituição comunitária. Onde ela está mais presente hoje?

Uma instituição é comunitária pelos serviços que presta à comunidade. Toda a receita da fundação, seja ela da universidade, do HG ou outras mantidas, precisa ser direcionada à finalidade da educação. Além do ProUni, distribuímos mais de 6,5 mil bolsas de estudo. São estudantres que, de alguma forma, recebem um benefício. É neste sentido que ela é comunitária. O HG, por exemplo, é 100% SUS e não temos sequer um caixa. Todo serviço é gratuito, prestado por meio do nosso corpo funcional, que tem de 900 a mil funcionários, entre médicos e auxiliares. Isso o custo é nosso e o benefício é da sociedade. Entre professores, são mais de 1,2 mil, número que beneficia toda região.

É possível criar forças na região ou o jeito é centrar esforços em Caxias?

Não temos nenhuma previsão momentânea de extinguir algum campus. Nós queremos fazer com eles que sejam autossuficientes. Ampliar, se possível, quando necessário. Na gestão dos reitores Ruy Pauletti e Luiz Antônio Rizzon, houve preocupação em investir na estrutura, em equipamentos e na expansão da UCS. As últimas reitorias têm direcionado esforços ao saber. Que resultados foram colhidos? Primeiro, o reconhecimento do nosso ensino. Na área da Medicina, nós somos referência, estamos entre os melhores do país, além da infraestrutura que oferecemos. Nas áreas da tecnologia, temos laboratórios certificados que prestam serviço até para Petrobras, por meio de convênios. Esta é a nossa participação, além do ensino de sala de aula. Buscando sempre que possível melhorar o ensino com cursos de mestrado e doutorado.

Qual o maior projeto da UCS para os próximos anos?

Nosso projeto é deixar a instituição tão grande quanto ela é hoje. E, se possível, acompanhar o crescimento da região e do país cumprindo aquela missão legada pelos fundadores.

Muitas ideias foram levantadas nos últimos anos, mas pouco avançou. Como estão os projetos de estacionamento pago e do anfiteatro em frente ao Cetel?

No momento, estamos estacionados, parados. Quanto ao estacionamento, não estamos nem pensando. Se fosse fonte de renda para a instituição, seria um custo acrescido para os alunos. Não podemos nem pensar nisso. O anfiteatro pode ser um projeto bonito, mas vai ficar para mais tarde. É preciso arrumar a casa para depois vai fazer o jardim, os enfeites.