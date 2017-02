Estado prevê licitação para reforma do Cristóvão de Mendoza, em Caxias, no 1º semestre 

Educação 06/02/2017 | 15h28 Atualizada em

O governo do Estado pretende lançar no primeiro semestre deste ano a licitação para a reforma do Colégio Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul. O investimento estava previsto no Plano de Necessidade de Obras (PNO), desenvolvido no governo Tarso Genro que previa reformas em diversas escolas do Estado. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), Janice Moraes, o projeto da reforma foi entregue em novembro, de acordo com o previsto em um calendário firmado em parceria com o Ministério Público. A etapa seguinte é justamente a licitação da obra. O cumprimento do prazo, porém, depende do andamento dos trâmites burocráticos.



Entre os investimentos que serão realizados no prédio estão a reforma do auditório da escola, interditado há cerca de três anos e meio devido há falta de adequações exigidas no Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). O auditório é considerado o maior da cidade.



O prédio da escola também deve ser ampliado. O refeitório, por exemplo, deve passar de 50 para cerca de 350 lugares. De acordo com Janice, o projeto original previa a construção de uma piscina, mas ela foi retirada da versão final devido ao custo, previsto em R$ 7 milhões apenas para a construção.

Atualmente o Cristóvão tem cerca de R$ 1,4 mil estudantes.