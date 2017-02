Escolas estaduais começam ano letivo em obras na Serra Gaúcha

Educação 08/02/2017 | 08h02 Atualizada em

O ano letivo começará com o pé direito para várias escolas estaduais de Caxias do Sul, além de outras incluídas na região de abrangência da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Diferentemente de anos anteriores, pelo menos oito escolas caxienses aproveitam o período de férias para começar ou até concluir obras importantes, que sintetizam pedidos à espera de resolução ainda antes da criação do Plano de Necessidade de Obras (PNO), pacote do ex-governador Tarso Genro (PT) para solucionar problemas críticos em colégios de todo Estado. Alguns são consertos prediais simples, outros mais custosos e elaborados, que atendem ao pedido histórico de muitas comunidades. A maior parte dos colégios, segundo a CRE, estava incluído no PNO.

— Muitas vezes, os R$ 100 mil destinados a uma escola significam igualmente os R$ 2 milhões repassados a uma instituição em outro cenário, com um problema igualmente importante—avalia a assessora de obras da 4ª CRE, Zelita Fernandes Bombassaro.

O sorriso de Carlos Antônio Nava, vice-diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dante Marcucci, do bairro Marechal Floriano, já diz tudo. Ontem, ele comemorava entrar em fevereiro com a escola envolta em obras. A parte elétrica do colégio estava tão comprometida que impedia o uso de um laboratório de informática, entregue ainda em 2012. Os corredores, ocupados pela bagunça comum de uma reforma, estão tomados por operários que prometem entregar o prédio no início de abril. As aulas serão retomadas no começo de março, cerca de 15 dias depois do início do ano letivo, e precisão ser recuperadas.



_ Está ficando chique. Temos até para-raios agora. Vamos precisar atrasar alguns dias o começo das aulas, mas é por um bom motivo _ afirma o vice-diretor.



A CRE precisou ter um jogo de cintura para obter recursos de diversas fontes. As obras têm recursos de empréstimos tomados pelo Estado junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), do Salário-Educação (contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações educacionais), além de convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) especialmente para obras de quadras cobertas.



_ Criamos uma força-tarefa para tratar especialmente de obras escolares. O grupo apresentou resultados concretos, especialmente em obras emergenciais, como é o caso da reforma da Escola Danton Correa da Silva, em Canela _ avalia a titular da 4ª CRE, Janice Zambarda Moraes.

AS OBRAS EM CAXIAS

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dante Marcucci

:: Obra: reforma da cobertura, instalações de alta e baixa tensão, instalações sanitárias, cercamento do prédio.

:: Valor: R$ 1,09 milhão, dinheiro estadual

:: Previsão de entrega: entre março e abril

Escola Estadual Ensino Fundamental Eng Dario Granja Sant Anna

:: Obra: Reconstrução do muro, recuperação parcial da cobertura e do piso interno, que estava afundando.

:: Valor: R$ 1,4 milhão, dinheiro estadual

:: Previsão de entrega: os serviços começaram e janeiro e devem ser concluídos em seis meses (julho).

Escola Estadual Professor Apolinário Alves dos Santos

:: Obra: Substituição dos tanques reservatórios de água

:: Valor: R$ 120 mil, financiamento Bird

:: Previsão de entrega: os serviços começaram em fevereiro e têm prazo de 60 dias para serem concluídos.

Escola Estadual de Ensino Médio Rachel Grazziotin

:: Obra: Execução de muro de contenção junto à divisa oeste do pátio, além de contenção das paredes da central de gás.

:: Valor: R$ 29 mil, financiados pelos Bird

:: Previsão de entrega: o trabalho começou em 30 de janeiro, mas não há prazo de conclusão.

Escola Estadual Técnica Caxias do Sul

:: Obra: cercamento do gradil com calçada

:: Valor: R$ 112 mil, financiados pelos Bird

:: Previsão de entrega: prazo de 10 dias a partir do início, cuja data não está certa



Escola Estadual de Ensino Fundamental Victório Webber

:: Obra: execução de escadas de acesso ao bloco escolar

:: Valor: R$ 112 mil, financiados pelos Bird

:: Previsão de entrega: está para começar, prazo de 10 dias



Escola Estadual de Ensino Fundamental José Venzon Eberle

:: Obra: Reformas no prédio

:: Valor: R$ 120 mil, financiados pelos Bird

:: Previsão de entrega: não definida



Escola Estadual de 1º Grau Cavalheiro Aristides Germani

:: Obra: Reformas no prédio

:: Valor: R$ 120 mil, financiados pelos Bird

:: Previsão de entrega: não definida

REGIÃO

ANTÔNIO PRADO

:: Obra: reforma da cobertura, rede elétrica, acessibilidade, PPCI, construção de um muro adjacente

:: Valor: R$ 2.545,350 (recursos do Estado)

:: Previsão de entrega: assinada em 18 de janeiro, prazo de 180 dias



CANELA

Escola Estadual de Ensino Médio Danton Correa da Silva

:: Obra: Reforma e recuperação da rede elétrica, coberturas de prédio e finásio de esporte, forros e pisos, acessibilidade, drenagem e PPCI.

:: Valor: R$ 2.646 milhão (recursos do Estado)

:: Previsão de entrega: entre março e abril



Escola Estadual de Educação Básica Neusa Mari Pacheco

:: Obra: Construção de uma passarela entre o prédio e a piscina térmica

:: Valor: R$ 120 mil, financiados pelo Bird

:: Previsão de entrega: não há



FLORES DA CUNHA

Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof Pedro Cecconello

:: Obra: área coberta

:: Valor: R$ 50 mil, financiados pelo Bird

:: Previsão de entrega: não há



FARROUPILHA

Escola Estadual de Ensino Medio Julio Mangoni

:: Obra: recuperação de instalações de esgoto, rede pluvial, caixas de gordura, pavimentações, cobertura dos blocos de sala de aula e circulações.

:: Valor: R$ 123 mil (recursos do Estado).

:: Previsão de entrega: começou no dia 9 de janeiro e deve ficar pronta em três meses.



GRAMADO

Colegio Estadual Santos Dumont

:: Obra: reforma da cobertura, forro, rede elétrica e pisos do auditório

:: Valor: R$ 355 mil (recursos do Estado).

:: Previsão de entrega: em fase de conclusão.

Expectativa para Apolinário e Cristóvão

Parece óbvio que reservatórios de água de concreto sejam inadequados para a qualidade do abastecimento, ainda mais em um ambiente onde mais de mil alunos estudam diariamente. Mas na Escola Estadual Professor Apolinário Alves dos Santos, a situação só vai ser mudada agora, com as obras no valor de R$ 120 mil que irão reformar também o encanamento _ de ferro _ do prédio.



— O imóvel sempre foi conservado, mas não havia dinheiro disponível para estas melhorias. Estamos confiantes — afirma a diretora, Marili Rigon Zandoná, que sonha em ampliar o refeitório de 54 lugares, que atende 400 alunos por turno.



Ano de expectativa também para a diretora do Instituto de Educação Cristóvão de Mendonza, Fabiana Simonaggio. Interditado desde julho de 2013, o auditório deve receber obras de adequação neste ano. Promessa que resultou das ocupações de alunos no ano passado, a reforma, que incluirá ainda outras adequações estruturais, deve começar em junho. O refeitório será ampliado, há intenção de reformar o ginásio, cobrir a quadra de esportes, além de fazer uma reforma geral no prédio. O serviço contempla ainda ajardinamento.



— Temos mais confiança porque, desta vez, o Ministério Público deve acompanhar a situação. Muitas pessoas se comprometeram com esta obra —avalia Fabiana.