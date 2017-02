Escolas de samba têm Carnaval na quadra e blocos fecham ruas em Caxias

Folia 21/02/2017 | 15h37 Atualizada em

O Carnaval de Caxias do Sul inverteu a tendência das últimas edições e terá maior mobilização de blocos e festas em estabelecimentos do que a participação das escolas de samba. Após a prefeitura não repassar dinheiro para o desfile tradicional na Rua Plácido de Castro, presidentes das agremiações orçavam uma pequena estrutura para uma espécie de baile de carnaval na rua, mas desistiram do evento para levar a festa às quadras das escolas. As informações são da Gaúcha Serra.



De nove entidades que desfilaram no ano passado, apenas quatro programaram atividades neste ano. O principal evento será na quadra da escola Pérola Negra neste sábado, a partir das 23h, no bairro Mariani. Outras duas escolas de Caxias, a Filhos de Jardel e a XV de Novembro também vão participar. A escola de Porto Alegre Estado Maior da Restinga será uma das atrações. Também a Protegidos da Princesa entrou neste estilo de atividades de Carnaval.

De acordo com Cleberton Ribeiro, presidente da Associação das Entidades Recreativas, Esportivas, Culturais e Carnavalescas de Caxias do Sul (Assencar), a decisão de suspender qualquer atividade carnavalesca na Plácido de Castro foi em função de que os recursos próprios possíveis de ser levantados só dariam para bancar uma estrutura pequena de som e poucos banheiros para a quantidade de pessoas que iria mobilizar.

Por outro lado, cresceu neste ano o número de blocos de rua em Caxias. Além do tradicional Bloco da Velha, Bloco da Ovelha e do Maracaxias do restaurante Zanuzi, a novidade é o bloco do Luizinho. A secretária municipal da Cultura Adriana Antunes diz que os blocos não vão receber dinheiro, mas terão estrutura de apoio da Codeca no recolhimento de lixo, do Samae na distribuição de água, do Trânsito na sinalização dos bloqueios de ruas e da Secretaria de Urbanismo na fiscalização do comércio de bebidas. Adriana diz que não recebeu nenhum comunicado oficial das escolas de samba para apoiar as atividades.



— Fizemos três reuniões e ficamos em um limbo. Não nos comunicaram do que vão ou não fazer — disse a secretária.

Além dos escolas de samba e dos blocos, também cresceu o número de estabelecimentos privados com programação de Carnaval. Na região, municípios como Garibaldi e Veranópolis cancelaram a programação oficial do município neste ano, mas a Serra tem outras opções diferentes de Carnaval promovida por iniciativa própria.

Confira destaques da programação do Carnaval na Serra

CAXIAS DO SUL

Escolas de samba

Sábado, a partir das 23h

:: Pérola Negra, no bairro Mariani

:: Filhos de Jardel, XV de novembro e Pérola Negra com participação de Estado Maior da Restinga

:: Ingressos: antecipados a R$ 10 e R$ 15 na hora

Bloco da Velha

Domingo, das 12:00 às 21:00

:: Do Arco da Velha na Rua Dr. Montaury, 1570. O tema é os 100 anos do samba.

Bloco da Ovelha

Sábado, das 12:00 às 21:00

:: Casa Paralela, na Rua Tronca, 3483. O tema é faroeste

Maracaxias 2017

Sexta-feira, das 18:00 às 22:30

:: Restaurante Zanuzi, na Rua Alfredo Chaves, 798. Cortejo saindo da Praça Dante Alighieri a partir das 18:30

Luizinho

Sábado, das 16:00 às 22:00

:: Bar do Luizinho, na Rua Jacob Luchesi, 2938. O evento é aberto ao público, fechará a rua e arrecada doações para a Fundação de Assistência Social (FAS)

Baile do Moinho - Mardi Gras Carnaval 2017

Terça, das 17:00 às 23:50

:: Teatro Moinho da Estação, na Rua Coronel Flores 810. Ingressos: 1º Lote R$ 15 | 2º Lote R$ 20 | 3º Lote R$ 25

La Birra

Até 27 de fevereiro

:: La Birra Brew Pub na Rua Dom José Barea. A cada dia da semana, temas de carnaval inspirados em blocos de rua do Brasil. Entrada será gratuita

Monte Villaggio

Domingo, das 14:30 às 18:00

:: Villaggio Bianco, na Rua Dom José Baréa, 2000. Carnaval com comercialização de espumantes e hambúrgueres gourmet. Entrada franca

Carnaval Infantil La Cueva

Sábado, das 15:00 às 19:00

:: La Cueva Gastronomia Y Arte, na Rua Cremona, 189. Baile de Carnaval para crianças. Entrada: R$ 5,00 para as crianças e R$ 10,00 para adultos

BENTO GONÇALVES

Wine Garden

De 24 a 28 de fevereiro, das 10:00 à 1:00

:: Miolo, na RS 444, Km 21, do Vale dos Vinhedos. Carnaval com espumantes e rock. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

GARIBALDI



Wine Movie da Peterlongo edição de Carnaval

Sexta, às 19h

:: Jardim da Vinícola Peterlongo, na Rua Manoel Peterlongo Filho, 216. Exibição do filme 'Curtindo a vida adoidado'. Ingressos limitados: R$ 30 antecipado e R$ 40 no local (sujeito à disponibilidade). Em caso de chuva ou mau tempo o evento será cancelado.

FARROUPILHA

Bloco Neon Marinho

Sábado, das 17:00 às 2:00

:: Nômade Coletivo, na Coronel Pena de Moraes, 715. Concentração na Praça da Matriz, às 17h

Carnaval do Moscatel fora de época

Dia 26 de março, no Centro de Eventos do Parque Cinquentenário

:: Serviço ainda não foi divulgado

GRAMADO

Carnaval do Bem

De 24 a 27 de fevereiro

:: ExpoGramado e Sociedade Recreio Gramadense. Ingressos variam de R$ 5 a R$ 40 conforme a programação