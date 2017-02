Encontro da família Mazzurana em Gramado

Memória 03/02/2017 | 11h28 Atualizada em

Descendentes Natale Mazzurana poderão lembrar um pouco da trajetória do imigrante italiano e confraternizar em Gramado, neste domingo. É quando ocorre o 17º Encontro da Família Mazzurana. A festa será na localidade de Várzea Grande e deve contar com familiares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.



Natale nasceu em 1844, em Crosano, na comuna de Brentônico, na Itália. Em 1873, aos 28 anos, casou-se com Assunta Brunori. Ao imigrar para o Brasil, em 1876, fixou residência no lote 41 da 4ª Légua, próximo a Galópolis, em Caxias do Sul. O casal teve nove filhos: Maria Antônia, Antônia Attilia, José Roque, Antônio Ricardo, Pásqua, Maria, João, Rosa e Benedeta.



O descendente José Roque (Rocco), nascido em 2 de janeiro de 1878, estabeleceu-se em Santa Lúcia do Piai e teve 11 filhos. Alguns dos filhos de Rocco foram morar em São Francisco de Paula, na localidade de Rincão dos Kroeff. Já alguns descendentes de Antônio Ricardo mudaram-se para Ijuí, cuja descendência espalhou-se também pelo centro do Brasil.



Em 1935, Francisco, filho de Rocco e neto de Natale, mudou-se para Gramado, onde atuou como professor municipal por mais de 40 anos, no distrito de Várzea Grande. Grande batalhador da educação, Francisco lutou muito pela emancipação de Gramado. Foi inspetor de ensino do município e fundou cinco escolas rurais, com o intuito de manter o homem na roça. Em 1939, Francisco casou-se com a também professora Carmelina Rissi. Da união nasceram 15 filhos, a maioria residente na Serra Gaúcha.



Leia mais

Imigração italiana: encontro da família Dal Bosco

Encontro da família Barcarollo em Galópolis

Encontro da família Fontana em Flores da Cunha

Natale Mazzurana em meados de 1920. Foto: Diogo Sallaberry / Reprodução livro da Família Mazzurana

Na foto que abre a reportagem, um registro da família dele em 1985. Da esquerda para a direita, na fileira do meio: Paulo, Lourdes Maria (de branco), José (atrás), Isabel, João (atrás, de óculos), Cecília, Antônio, Maria de Lourdes, Carmelina (sentada), Luís (atrás), Catarina, Therezinha, Maria Medianeira (agachada), Maria de Fátima e Joaquim. A filha Ana estava na Itália. Francisco faleceu no dia 2 de junho de 1975.



Festa



O encontro deste final de semana deve contar com a presença de descendentes de várias partes do Estado, como Caxias do Sul, Canoas, Gramado, Rolante, Ijuí e também de cidades de Santa Catarina. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (54) 3286.2278 e 9 9142.8077, com Luiz e Therezinha, ou 9 9979 5529, com João Mazzurana.



Confira a programação:



9h- Recepção e entrega dos crachás

10h – Apresentação dos participantes

10h15min – missa

Após a missa: tradicional foto da família

12h30min: almoço e, em seguida, outras atrações.



Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória