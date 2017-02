Em Caxias, 26 mil alunos retomam aulas na rede estadual nesta quarta

Educação 21/02/2017 | 19h18 Atualizada em

As aulas recomeçam hoje para 79 mil alunos da rede estadual em toda a Serra _ só em Caxias do Sul, por exemplo, 26,4 mil estudantes retornam às salas de aula em 54 instituições. Em pelo menos oito colégios vinculados à 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), o ano letivo também se inicia com obras e melhorias na infraestrutura, muitas aguardadas há anos pela comunidade escolar.



Ainda que o calendário estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação defina que o ano letivo deva ser retomado em 6 de março, cada região pode determinar a data de retorno em função das aulas na rede municipal, já que muitos dependem do transporte escolar bancado pela prefeitura. Há municípios em que as aulas voltaram ainda na semana passada, caso de Flores da Cunha e alguns colégios de Bento Gonçalves.



Em Caxias do Sul, o ano letivo começa com a missão de reverter uma estatística que vem crescendo significativamente na cidade: a evasão escolar. Um levantamento da Promotoria Regional de Educação, órgão do Ministério Público, apontou que 3.855 alunos da rede pública (ensinos municipal e estadual) caxiense foram infrequentes. Ou seja: quase 4 mil crianças e jovens faltaram pelo menos 10 dias durante o ano, ou por cinco dias consecutivos. São 109 alunos a mais que em 2015. O índice de retorno à sala de aula também é ruim. Sabe-se que, até outubro do ano passado, apenas 742 destes estudantes retomaram os estudos (ainda não é sabido a quantidade que possa ter regressado em novembro e dezembro).



— É um número muito grande e todos estes casos são encaminhados ao Conselho Tutelar. Mas precisamos fortalecer os vínculos com as famílias. Eles podem interferir no calendário escolar, formar uma parceria importante com a escola. Isto geraria resultados ótimos — acredita a coordenadora pedagógica da 4ª CRE, Ivanete Rocha de Miranda.



Reuniões entre pais, professores e demais membros da comunidade escolar já começaram para chamar a atenção sobre dados. Projetos específicos também serão desenvolvidos, mas a iniciativa deve começar em casa, segundo Ivanete:



— Além das próprias escolas chamarem os pais, é preciso que eles se interessem. Várias escolas começam o ano em obras e outras tantas com perspectivas, mas precisamos avançar muito na aprendizagem. E isso é envolver mais as famílias, determinantes na postura e frequência escolar do aluno.