Dois são presos e dois fogem em tentativa de arrombamento em caixa eletrônico de Arroio do Sal

Prisão 06/02/2017 | 07h04 Atualizada em

A delegacia de Arroio do Sal investigará a tentativa de arrombamento de um caixa eletrônico na rodoviária do município do Litoral Norte, tradicional reduto de caxienses e moradores da Serra Gaúcha. A ocorrência foi registrada na madrugada de domingo. As informações são da Rádio Gaúcha.

Caixa eletrônico fica na rodoviária de Arroio do Sal Foto: Brigada Militar

A polícia, que realizava ronda no local, percebeu a movimentação e um forte cheiro de material queimado. Com a ação, a BM conseguiu evitar o furto e evitar um confronto. Dois foram presos. No entanto, outros dois criminosos conseguiram fugir em um veículo de cor prata, e o caixa foi danificado. Eles iriam utilizar um maçarico para abrir o terminal que é da Caixa Econômica Federal.

O local foi isolado para trabalho da perícia. Foram apreendidos maçarico, pé de cabra e uma bateria.