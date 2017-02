Dois jovens são assassinados em Caxias do Sul

Violência 04/02/2017 | 11h01 Atualizada em

Dois jovens foram encontrados mortos no início da madrugada deste sábado na Rua Maria Blandina Rigoni, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul. Os corpos estavam próximos aos antigos trilhos da via férrea. As vítimas foram identificadas como Felipe Fortunato de Oliveira, de 26 anos, e Leandro Daniel da Silva, de 24 anos. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais

O que significam as 2 mil prisões da Brigada Militar de Caxias do Sul em 2016

Furto atrasa início das operações do novo reservatório de água de Caxias

Falta de agentes faz Justiça de Farroupilha liberar preso para ir a velório sem escolta da Susepe

BM registra quatro roubos de veículos na quinta-feira em Caxias do Sul



De acordo com o relato de moradores à polícia, foram ouvidos tiros e o barulho de uma moto saindo do local onde estavam os corpos dos jovens. Os peritos encontraram nos bolsos das roupas de Silva um alvará de soltura e a carteira de trabalho dele.

O duplo assassinato será investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos de Caxias.