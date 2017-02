Dois acidentes são registrados quase ao mesmo tempo na BR-470, em Bento

Trânsito 21/02/2017 | 21h07 Atualizada em

Dois acidentes foram registrados na tarde desta terça-feira quase que simultaneamente na BR-470, em Bento Gonçalves. Ninguém ficou ferido com gravidade.

Em torno das 15h, as colisões ocorreram cerca de dois quilômetros antes do trevo de acesso de Farias Lemos. O primeiro acidente envolveu um Corsa com placas de Bento Gonçalves e um caminhão Ford Cargo de Caxias do Sul. O Corsa, pilotado por um homem de 60 anos, colidiu com o caminhão no sentido Veranópolis/Bento. Ele não se feriu, nem o caminhoneiro, de 51 anos. Os veículos ficaram levemente danificados.

Leia mais:

Bombeiros retomam buscas a jovem desaparecido no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul

Jovem desaparece após pular em rio de Nova Roma do Sul nesta segunda

A ocorrência ocasionou lentidão no local, o que acabou gerando o segundo acidente, próximo dali. Um caminhão Iveco, com placas de Farroupilha, também seguia no sentido Veranópolis/Bento Gonçalves e precisou sair da pista para não colidir com a fila de carros parada sobre a via. Ele saiu da pista à direita, descendo um barranco e capotando.O motorista de 30 anos e o ajudante de 28 anos foram retirados das ferragens pelos Bombeiros. Um outro ocupante, de 24 anos, conseguiu sair antes do socorro.

Socorridos ao Hospital Tacchini, passam bem.