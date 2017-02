De 12 ambulâncias do SAMU recebidas na Serra, apenas uma está em operação 

Saúde 20/02/2017 | 14h16 Atualizada em

Das ambulâncias recebidas por 12 municípios da Serra no início do ano, apenas uma entrou em operação até agora. A entrega oficial foi realizada pelo governo federal em 9 de janeiro. A única que está em funcionamento é a UTI móvel destinada a Bento Gonçalves, que começou a atender à população na última sexta-feira. As informações são da Gaúcha Serra.



A dificuldade em colocar as ambulâncias em operação envolve principalmente os trâmites burocráticos para o emplacamento. Mas há ainda outras situações, como problemas na sirene no caso de Bom Jesus, e bateria sem condições de funcionamento - como em Flores da Cunha, cujo veículo emperrou no meio do caminho, de Garibaldi, Nova Prata e Farroupilha.

— A antiga está numa situação precária. Nós estamos ansiosos para colocar a nova em funcionamento — afirma a secretária da Saúde de Farroupilha, Rosane Rosa.

Outros municípios enfrentaram situações como problemas na nota fiscal, que foi emitida com dados errados, como Canela e Gramado. Apesar das dificuldades, algumas prefeituras consideram a demora normal.



— É um processo normal — afirma João Rui, chefe de Gabinete da prefeitura de Nova Prata.

Contraponto

No Estado, 80% das ambulâncias não estão em funcionamento, conforme levantamento da Zero Hora. Ao jornal, o Ministério da Saúde afirmou, por meio de nota, que "manutenção das ambulâncias é uma obrigação dos gestores locais". Informou que "os municípios devem seguir os trâmites burocráticos necessários para fazer a transferência das ambulâncias. Isso inclui transferência da documentação do governo federal para o gestor local, pagamento do seguro obrigatório, confecção das ambulâncias seguindo os padrões do Samu e o devido emplacamento". Ressalta que "a população não fica desassistida durante este período", porque a frota atual só deixa de atender quando a nova entra em operação. O órgão não comentou o atraso no envio dos termos de posse nem os defeitos apresentados pelos veículos.