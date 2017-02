Corpo de jovem afogado em Nova Roma do Sul é encontrado

Rio das Antas 22/02/2017 | 11h30 Atualizada em

Os bombeiros de Farroupilha localizaram por volta das 9h desta quarta-feira o corpo de Cristian Rodrigues Xavier, 19 anos, que desapareceu na segunda-feira no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul.

O jovem foi encontrado cerca de 200 metros do local onde mergulhou.



Segundo relatos, Cristian não sabia nadar e pulou em um ponto com nível da água relativamente baixo. Por se tratar de um trecho com bastante pedras, acabou afundando e não foi mais visto. Cristiano é morador de Farroupilha.



De acordo com os bombeiros, ainda que inapropriado, o lugar é ponto comum de banho.