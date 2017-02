Conheça o Murbi, serviço de transporte coletivo privado que irá operar em Caxias

Dia 13 de fevereiro 01/02/2017 | 12h05 Atualizada em

A ideia é gerida por um grupo de proprietários das empresas de transporte integrantes do serviço Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A partir de 13 de fevereiro, os usuários de transporte coletivo privado de Caxias do Sul terão mais uma opção para se deslocar ao trabalho. Isso porque entrará em operação o Murbi, Mobilidade Urbana Inteligente. A operação inicial ocorre no Shopping Iguatemi Caxias e o serviço contemplará todosos bairros da cidade.

Na prática, quem precisa se deslocar diariamente ao shopping - e em horários fixos - poderá contratar o serviço que será prestado por seis empresas que fretam ônibus na cidade. Na plataforma digital, será possível escolher o horário que você precisa embarcar e retornar ao destino inicial. O ponto de embarque é pré-definido entre os já demarcados pelo aplicativo, mas o retorno acontecerá na porta da sua casa. A ideia é gerida por um grupo de proprietários das empresas de transporte integrantes do serviço: Pierozan, Giratur, Transfreitas, Tólebus, Cesar Tur e Magnitur, empreendimentos com mais de 15 anos de atuação no mercado caxiense.

— A ideia é utilizar toda estrutura gigantesca que temos de transporte coletivo privado em Caxias, que hoje ultrapassa 1,1 mil veículos. Estamos ociosos, parados, e há uma demanda da população pedindo mais segurança e conforto no transporte diário— descreve o idealizador do projeto, Rodrigo Pierozan.

De cara, 305 veículos estão cadastrados para prestar o serviço. Ainda que a implementação piloto funcione apenas no Iguatemi, a ideia é atender a comunidade universitária da UCS ainda no primeiro semestre.

A contratação é feita mensalmente. O preço pago será de R$ 150 por mês para um deslocamento diário; para ida e volta, R$ 250. O serviço funcionará todos os dias da semana, e nos horários em que houver demanda. A quantia será paga na unidade móvel ou no quiosque no shopping. Para chegar ao modelo apresentado para a comunidade na manhã desta quarta-feira, foram feitas pelo menos quatro etapas de pesquisa com o público, cujo resultado identificou a necessidade de ofertar segurança, conforto e rapidez aos usuários.

— Sabemos que 90% do público do transporte fretado é da indústria. Então, inicialmente, teremos um público em potencial que supera 130 mil pessoas — defende Pierozan.

O cadastramento para testar e contratar o serviço Murbi estará ativo para trabalhadores do Shopping Iguatemi na unidade móvel no local a partir do dia 6.