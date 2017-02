Confira os falecimentos desta sexta-feira na Serra

Obituário 17/02/2017 | 08h21 Atualizada em

Izolina Pasquali Balbinot morreu no dia 11 de fevereiro aos 95 anos. Nascida em Vila Seca, foi casada com Virgilio Balbinot (in memorian). Batalhadora, era reconhecida pelos familiares como uma mãe e esposa zelosa. Companheira do marido para todas as horas, fazia tudo pelos filhos e demonstrava sempre seu amor pelos seus "pitinin", maneira carinhosa com que se referia aos netos e bisnetos.Dona Izolina, como era conhecida, era dona de casa dedicada e adorava reunir a família nos almoços de domingo. Para auxiliar no sustento da família, por muitos anos aproveitou das habilidades como costureira e bordadeira.



A qualidade de seu trabalho era reconhecida, por mais de 20 anos trabalhou para a empresa Bordados Jussara. Pessoa religiosa e de muita fé, também foi ativa nas comunidades pelas quais passou. Segundo familiares, foi fundadora do Clube de Mães da Igreja Imaculada Conceição dos Capuchinhos e tinha o costume de participar sempre das missas, e de atividades religiosas. Nos seus últimos anos gostava muito de acompanhar as Missas do Santuário de Aparecida pela TV.Além de saudades, Izolina deixa aos três filhos, cinco netos e quatro bisnetos um legado de trabalho, força e amor à família e à comunidade.A missa de sétimo será realizada nesta sexta-feira, às 18h30min na Igreja Imaculada Conceição.



Leia mais

Confira outras listas de falecimentos

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor (54) 3225.1011



:: Derli da Silva, 45. Sepultamento nesta sexta-feira, às 15h, no Cemitério Público Municipal.

:: Leonilda Rodrigues, 83. Sepultamento nesta sexta-feira, às 9h, no Cemitério Público Municipal.

:: Volnei Corso de Vargas, 30. Sepultado na quinta-feira no Cemitério da Comunidade de Vila Pagno, em Campestre da Serra.



Capelas São Francisco (54) 3223.2511

:: Cecilia Ribeiro dos Santos, 75. Sepultamento nesta sexta-feira, às 10h, no Cemitério da Sociedade de São Luis da 6ª Légua.

:: Elvira Castro de freitas, 85. Sepultamento nesta sexta-feira, às 9h, no Cemitério Público Municipal do Rosário II.

:: Domingos Adelino Rossi, 71. Sepultado na quinta-feira no Cemitério de São Luis da 6ª Légua.

:: Marilise Carolina Moreira Duarte, 46. Sepultada na quinta-feira no Cemitério Público Municipal.



FARROUPILHA

Capela São José (54) 3261.1100



:: Daiana Rodrigues Sardi, 31. Sepultamento nesta sexta-feira, às 14h, no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

:: Enedina de Fatima Loppe, 56. Sepultada na quinta-feira no Cemitério Público Municipal de Porto Xavier (RS)

:: Loreno Francisco Fontanella, 77. Sepultado na quinta-feira no Cemitério de São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha.

:: Maria Mognaga Perini, 82. Sepultada na quinta-feira no Cemitério Público Municipal.