Confira os falecimentos desta quinta-feira

Obituário 16/02/2017 | 09h09 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José (54) 3452.1660



:: Dinorá Mantovani Dal Ponte, 84. Sepultada na quarta-feira no Cemitério Municipal São Roque.



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor (54) 3225.1011



:: Edson Teles Galvao, 32. Sepultado na quarta-feira no Cemitério Público Municipal de Maximiliano de Almeida (RS).

:: Norinha Correa Pinto, 85. Sepultamento nesta quinta-feira, às 11h, no Cemitério Parque.

:: Serval da Silva, 54. Sepultado na quarta-feira no Cemitério São Luis da 6ª Légua.

:: Zélia Antônia Da Luz, 83. Sepultada na quarta-feira no Cemitério Público Municipal de São Marcos.



Capelas São Francisco (54) 3223.2511



:: Maria José de Matos Mota, 70. Sepultada na quarta-feira no Cemitério da Matriz de Ana Rech.

:: Ronei Rodrigues de Oliveira, 53. Sepultado na quarta-feira no Cemitério Público Municipal



Memorial São José (54) 3028.8888



:: Palmira Cantarini Guimarães, 93. Sepultada na quarta-feira no Cemitério Parque.



Memorial Crematório São José (54) 3222.6694 ou 3504.1010



:: Nildo Aloysio Lawisch, 75. Cremado na quarta-feira.



FARROUPILHA

Capela São José (54) 3261.1100



:: Edemir Ferraz, 87. Sepultado na quarta-feira no Cemitério Público Municipal.

:: Joaquim Pereira Goulart, 89. Sepultado na quarta-feira no Cemitério Público Municipal.

:: Enedina de Fatima Loppe, 56. Sepultamento nesta quinta-feira, às 9h, no Cemitério Público Municipal de Porto Xavier (RS)

:: Maria Mognaga Perini, 82. Sepultamento na quarta-feira, às 11h, no Cemitério Público Municipal.



SÃO MARCOS

Capela São José (54) 3291.1559



:: Juliano Hoffmann dos Reis, 34. Sepultamento nesta quinta-feira, às 9h, no Cemitério Público Municipal.