Comissão de ocupação da Maesa deve ser definida até o fim da semana que vem 

Patrimônio 09/02/2017 | 15h03 Atualizada em

A comissão que vai definir a ocupação do prédio da Maesa, em Caxias do Sul, será definida até o fim da próxima semana. A expectativa é da secretária da Cultura, Adriana Antunes. As informações são da Gaúcha Serra.

O grupo terá papel semelhante ao da comissão que tratou do plano de ocupação e do tombamento do prédio na última gestão. Os integrantes são definidos por entidades convidadas pelo município. Entre elas estão a Câmara de Vereadores, a CIC, a UAB e o Conselho de Arquitetura, entre outros.



Leia mais

Nova secretária do Turismo quer Caxias na rota turística da Serra

Financiamento internacional para Caxias retrocede e terá que ser aprovado novamente pelo Senado

"A cidade entraria em colapso", diz chefe de gabinete da prefeitura de Caxias sobre pagamento de indenização milionária



Conforme a secretária, há varias ações previstas para captar recursos e viabilizar a ocupação do prédio, mas as ações que serão tomadas serão definidas em acordo com a comissão. Entre as possibilidades estudadas, está um pedido de auxílio do Ministério da Cultura.

O agendamento de uma audiência em Brasília foi sugerida pelo vereador Paulo Périco e a indicação foi aceita pelo município.