Cervejaria Pérola há 65 anos

O dia 14 de fevereiro de 1952 marcou a história da Cervejaria Leonardelli Ltda, fabricante da famosa cerveja Pérola, comercializada por décadas em Caxias do Sul. Há exatos 65 anos, a marca inaugurava suas novas instalações no bairro de Lourdes, em um complexo que ganhou destaque no setor cervejeiro e na mídia regional.



O espaço compreendia silos, fábrica, bar, varejo e administração da empresa. Acima, um grupo de visitantes na cervejaria em 1957. O jornal Pioneiro de 18 de fevereiro de 1967, por exemplo, relembrava os 15 anos de inauguração do novo imóvel. A publicação contava que no final do ano de 1951 era produzida a primeira cerveja, que foi engarrafada em 19 de janeiro de 1952. Um dia após a inauguração da fábrica, já ocorria a primeira comercialização das bebidas.



Nos primeiros meses no novo endereço, a Cervejaria Leonardelli produzia até 8 mil garrafas diárias. Porém, com a ampliação dos recursos, a produção chegou até 80 mil unidades diárias, 15 anos depois da inauguração.



Vista área do Complexo Cervejeiro no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul Foto: Studio Geremia / acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

À época, a cervejaria era dirigida por Guerino Costi e Primo Leonardelli. Attilio Granzotto, Paulino Paglioli e Carlos Leonardelli constituíam o Conselho Consultivo da fábrica.



Acima, a vista área do complexo cervejeiro no bairro Lourdes. Na imagem abaixo, o abrigo de ônibus na esquina da Av. Júlio de Castilhos com a Rua Dr. Montaury, onde ficava o Banco Nacional do Comércio.



Abrigo de ônibus na esquina da Av. Júlio de Castilhos com a Rua Dr. Montaury, no Centro, trazia a propaganda da cerveja Foto: Studio Geremia / acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

A Cervejaria Leonardelli foi comprada pela Antarctica em 1973 e extinta em meados da década de 1990.



Quem não teve a oportunidade de provar o sabor da famosa cerveja caxiense ainda pode ter acesso, ao menos, a um pedaço da sua história. O único traço arquitetônico que restou do complexo cervejeiro, construído no bairro de Lourdes e demolido na década de 1990, foi uma chaminé junto ao posto de combustíveis, na esquina das ruas Vereador Mário Pezzi e Vinte de Setembro.



Chaminé nas esquinas das rua Vereador Mário Pezzi e Vinte de Setembro ainda resiste ao tempo Foto: Jonas Ramos / Especial

Origens



A Cervejaria Leonardelli foi fundada em 1887, pelo imigrante Ambrogio Leonardelli.