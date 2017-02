Caminhão-pipa abastece famílias que estão sem água desde sábado na zona sul de Caxias do Sul

Problema urbano 14/02/2017 | 15h56 Atualizada em

Nesta terça-feira, um caminhão-pipa do Samae está percorrendo comunidades na zona sul de Caxias do Sul para distribuir água em moradias. Desde sábado, comunidades na região do bairro Nossa Senhora das Graças, enfrentam cortes no abastecimento.

Os transtornos são variados e abrangem o Glória, o Caravaggio II, o Nossa Senhora das Graças e parte do Esplanada. Juliana Oliveira, 22 anos, mãe de dois filhos pequenos, foi obrigada a comprar bombonas de água. No início da tarde desta terça-feira, as torneiras da moradia na Rua Eduardo Ferreira de Castilhos, no Caravaggio II, estavam secas, segundo ela:

— Ainda estamos sem água. Já comprei oito bombonas para usar em tudo. Paguei R$ 25 por casa uma delas. Veio água no sábado à noite, mas não foi suficiente para encher a caixa — relata a mulher.

Juliana registrou a reclamação no Samae no final de semana. A autarquia enviou o caminhão para atender à população na manhã desta terça-feira. Evana Corrêa, 31, enfrenta situação semelhante. Ontem, ela e o marido recorreram a vizinhos para poder tomar banho.

— Comprei água também. Está difícil, bem difícil — reclama Evana.

O líder comunitário do Caravaggio II, Paulo Kowaleski, também confirma o abastecimento intermitente. O diretor da divisão de água do Samae, Adriano Bolesina, aponta dois motivos para o problema na distribuição de água naquela região. Segundo ele, houve o rompimento de uma adutora. As equipes só conseguiram localizar o cano danificado após uma avaliação minuciosa, pois o vazamento era subterrâneo.

— Consertamos hoje (terça-feira) e o abastecimento já está sendo normalizado. Mas também está ocorrendo cortes em algumas vezes durante a semana apenas durante o dia para uma obra da prefeitura. Nesse caso, o abastecimento é retomado à noite — complementa Bolesina.

A obra mencionada pelo diretor é o esgotamento pluvial na Rua Vasco Bragagnolo, o que tem deixado moradores impacientes.

— Teve uma obra inaugurada no final do ano passado nessa via. O encanamento não deu conta e estourou o asfalto, alagando moradias do bairro Glória. Agora, a obra está sendo refeita — conta o presidente do Caravasggio II, Kowaleski.

No final de janeiro, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos anunciou melhorias de saneamento na Vasco Bragagnolo. A obra foi iniciada no dia 5 de janeiro, com uma ligação emergencial de cerca de 30 metros. O objetivo era fazer com que a água escoada fosse direcionada diretamente para a galeria principal, solucionando os alagamentos no bairro Glória. Essa etapa foi concluída e agora a secretaria está construindo uma rede de 300 metros com tubos maiores. A escavação alcançou cinco metros de profundidade e a obra deve ser finalizada no início de março.