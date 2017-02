Café Dambros: há 50 anos no bairro Cruzeiro

Memória 17/02/2017 | 13h23 Atualizada em

Maria Suliani ajudava o marido, Martinho Suliani, nos cuidados com a lancheria

Maria Suliani ajudava o marido, Martinho Suliani, nos cuidados com a lancheria Foto: acervo de família / Divulgação

Há 50 anos a rotina se repete: o sanduíche de salame, o café fresquinho e o pastel de carne são preparados logo cedo para receber os clientes que frequentam o Café Dambros, localizado no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Por volta de 6h30min, os primeiros ¿madrugadores¿ já começam a chegar para tomar o café da manhã antes de ir para o trabalho. São clientes fiéis que, com o tempo, construíram amizades entre um sanduíche e um cafezinho e outro.



A história da lancheria começou há cinco décadas pela iniciativa do comerciante Martinho Suliani e da mulher dele, Maria, ambos já falecidos. O local era ponto de encontro para os funcionários da antiga empresa Madezatti. Entre eles, estava o contador Valmor Gonçalves, que recorda os principais atrativos do bar nas décadas de 1970.



— Eu saia da empresa, vinha pra cá com os mais veteranos e ficávamos jogando dominó até tarde — recorda Gonçalves, que frequenta a lancheria desde 1967.

Os mais "experientes", como Gonçalves descreve, se distraiam com o jogo general — uma competição que envolve o arremesso de dados — enquanto tomavam o famoso drinque limãozinho, feito à base de cachaça e limão. Hoje, por opção da sucessora de Seu Martinho, a neta Rosane Dambros, 40 anos, não há venda de bebida alcoólica no estabelecimento.

Na foto acima, dona Maria no final da década de 1970 na preparação do tradicional cafezinho.

De geração em geração



Durante os 50 anos de existência o bar passou pelas mãos de três gerações da família Suliani. Seu Martinho permaneceu à frente do estabelecimento até o final da década de 1970. Após, coube a filha Rosa e o marido tocarem o empreendimento até o início dos anos 2000, quando Rosane, neta de Seu Martinho, resolveu levar adiante a tradição familiar.

Martinho, à esquerda, passou o comando do bar para a filha Rosa e o genro Osni, por volta de 1977 Foto: acervo de família / Divulgação

Se os atrativos gastronômicos e a decoração da lancheria permanecem praticamente intactos, o nome do bar, por sua vez, já mudou diversas vezes. Gonçalves recorda que na década de 1960, o estabelecimento era conhecido apenas como Bar do Seu Martin ou Bar Ipiranga — por estar localizado na frente de um posto de combustíveis, na Rua Rodrigues Alves.



Depois, com a sucessão familiar, vieram outras denominações como Bar e Lanches Possa e, finalmente, o último nome, Café Dambros.

Família

Martinho e Maria, falecidos em 1988 e 2008, respectivamente, tiveram quatro filhos Inês, Ana Alice, Anselmo e Rosa.



Gesel (esq.) e Gonçalves são clientes fiéis do Café Dambros, comandado por Rosane (dir.) e pela funcionária Patrícia Foto: Roni Rigon / Agencia RBS