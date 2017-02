Cadela Gigi é a primeira escolhida na campanha Adote por Amor, em Caxias do Sul

Novo lar 11/02/2017 | 16h38 Atualizada em

A chuva não afastou quem queria encontrar um novo companheiro. Cerca de 30 pessoas participaram do lançamento da campanha Adote por Amor no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul, na tarde deste sábado. A iniciativa da secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) pretende cadastrar interessados em se tornar proprietário de cães ou gatos que estão no canil municipal.

A ação já foi um sucesso para a cachorra Gigi, mais nova integrante da família Brum. Ela foi escolhida pelo aposentado Alcir Brum dos Santos, 55 anos, a esposa Neura Ana da Silvam 55, e a neta Rafaela Riquetti Weiz, 5.

— Tínhamos o Beethoven, que ficou com a gente por mais de 15 anos e morreu há três meses. Estávamos com este vazio. Viemos com o intuito de adotar. Foi minha neta quem viu esta branquinha e escolheu o nome: Gigi — celebra Santos, que é morador do bairro Desvio Rizzo.

Gigi se despede da cuidadora do canil municipal Foto: Caiani Martins / Divulgação

Interessados em adotar devem entrar em contato com a campanha (confira abaixo). Será realizado um convite para uma entrevista presencial na Semma, e em uma segunda visita, a ida até o canil para a escolha do animal. A ideia é conhecer a realidade da família e identificar qual espécie mais adequada a cada situação.

SAIBA COMO ADOTAR:



:: Para participar da campanha de adoção, envie um e-mail para adoteporamor@caxias.rs.gov.br

:: Você receberá um pré-cadastro virtual. Após, será convidado para uma visita presencial na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

:: Depois da triagem, o interessado irá até o canil, com acompanhamento de veterinário, e escolherá um cão ou gato adequado para sua moradia.

:: Não haverá custo para adoção: basta comprometer-se em tratá-lo bem.