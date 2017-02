Buscas por jovem afogado em Nova Roma do Sul recebem reforço do Grupo de Salvamento da capital

Afogamento 21/02/2017 | 20h20 Atualizada em

Os bombeiros de Farroupilha receberão o reforço do Grupo de Busca e Salvamento de Porto Alegre para retomar a procura pelo jovem sumido na segunda-feira no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul. As buscas foram realizadas durante toda a terça, e serão retomadas na manhã da quarta.



Cristian Rodrigues Xavier, 19 anos, mergulhava próximo da ponte do município por volta das 17h quando sumiu na água.Ele estava acompanhado de outros três amigos.



Segundo relatos, o jovem, que não sabia nadar, pulou em um ponto com nível da água relativamente baixo, mas por se tratar de um trecho com bastante pedras, acabou afundando e não foi mais visto. Cristiano é morador de Farroupilha. De acordo com os bombeiros, ainda que inapropriado, o lugar é ponto comum de banho.