Bebê nasce dentro de carro em posto de combustíveis na área central de Caxias

O posto de combustíveis LC, na Rua Moreira César, área central de Caxias do Sul, foi cenário de uma história emocionante na manhã desta quarta-feira. Por volta das 10h, uma jovem deu à luz dentro de um carro que ficou sem combustível a poucos metros do posto, na esquina da Rua Ernesto Alves com a Moreira. A mãe estava no banco de trás de uma Parati, e entrou em trabalho de parto ainda em casa, na Linha 40, interior de Caxias. A distância de quase 15 quilômetros até o Centro, somada à pressa do vizinho que deu carona sem ter tempo de sequer checar se o carro estava devidamente abastecido, resultou no nascimento de um menino, que veio ao mundo antes mesmo de receber socorro médico.

— O carro parou no semáforo, e o pessoal ajudou a empurrar a Parati aqui para dentro do posto. Foi uma confusão, mas uma cena muito bonita. Eu me arrepio só de lembrar. É que a gente vê tanta coisa ruim todos os dias, né? — conta a caixa do posto, Taís Vasconcelos.

A ajuda profissional chegou instantes depois, de duas vizinhas que assistiam à movimentação bastante preocupadas. Uma dupla de enfermeiras que atua na unidade administrativa da Unimed, vizinha ao posto, decidiu prestar socorro à jovem gestante. O bebê já havia nascido, mas alguns cuidados foram prestados por Leila Catarina Vicenzi e Ângela Cioatto. Um ingrediente, ainda, deixa a história mais tocante: na próxima semana, completa-se 14 anos da morte do filho de Leila em um assalto. O universitário Fernando Vicenzi, 22 anos, foi morto em 25 de fevereiro de 2003 no bairro Cristo Redentor, quando se despedia da namorada. Impossível não associar à data com o fato de presenciar um nascimento, garante Leila:

— A mim, tudo é mais tocante por ter perdido um filho. E justo nestes dias, tão perto da data dele. O Fernando era alguém tão iluminado, que vou associar o nascimento deste bebê com a vida dele — avalia Leila.

Encaminhados pelo Samu ao Hospital Geral, mãe e filho passam bem. O hospital não passou a identidade delas.