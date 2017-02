Beatriz Nicoletti Maggi, rainha da Varig    

Memória 15/02/2017 | 09h42 Atualizada em

A Varig marcou época no desenvolvimento econômico do Brasil por introduzir um conceito superior de organização. A presença da empresa trouxe inovações no transporte aéreo, melhorias de aeroportos e possibilitou a geração de empregos de alta qualificação na pilotagem e manutenção de suas aeronaves.



A jovem Beatriz Nicoletti Maggi integra a história da empresa na condição de rainha. Ao receber o título em Porto Alegre, em 1964, Beatriz integrou o grupo de CTG Pagos da Saudade, que atuou na divulgação da cultura tradicionalista gaúcha, inserido num contexto turístico enaltecido pela própria Varig. A empresa de viação, na década de 1960, estava consolidada pela excelência de seus serviços, oferecendo linhas aéreas para todas capitais brasileiras e ampliando sua posição no mercado Exterior.



A empresa desenvolveu inúmeros projetos para valorizar o turismo interno, evidenciando as particularidades de cada região do país. Beatriz recorda que Ruben Berta, então presidente do empreendimento, era um apaixonado pela cultura gaúcha. A rainha integrou o CTG, viajando para vários países da Europa, entre eles Alemanha, Itália e França. O tradicionalista Paixão Cortes acompanhava a comitiva.



Com esta dedicação, Beatriz foi motivada a realizar um curso de comissária, cujas aulas eram ministradas pela professora Alice Klaus. Os ensinamentos estavam orientados para servir bem aos passageiros — exigia-se uma postura atenciosa, simpatia, respeitando procedimentos de etiquetas, linguagem elevada, caracterizando então o reconhecido estilo Varig no atendimento.



Grupo CTG Pagos da Saudade recebido pelo presidente do Brasil, Castelo Branco, em 1964 Foto: PALÁCIO DA ALVORADA / Divulgação

Beatriz com Wilma Berta



A Varig, embora fosse uma organização gigantesca, com atuação internacional, mantinha o corpo de funcionários como uma grande família. A Fundação dos Funcionários realiza várias ações internas. Entre os eventos, constava a escolha da rainha da Varig. Na imagem abaixo, percebe-se Beatriz sendo cumprimentada por Wilma Berta, numa das atividades culturais realizadas no Rio de Janeiro, junto à sede do E. C. Flamengo, em 1964.

Beatriz é cumprimentada por Wilma Berta, junto à sede do E. C. Flamengo, em 1964 Foto: Reprodução / Divulgação

Pierina Nicoletti Maggi elaborava o cardápio requintado



Muitos caxienses trabalharam na Varig. Beatriz Maggi, nascida em Porto Alegre, filha de Pierina Nicoletti e Constantino Maggi, encanta-se ao lembrar que sua mãe foi responsável pela cozinha da empresa aérea. Sob os cuidados de Pierina, os passageiros saboreavam um cardápio requintado, elaborados com padrão internacional, acompanhado por bebidas finas.



Pierina também organizava os jantares que Ruben Berta oferecia para as missões de empresários e lideranças estrangeiras, geralmente no Rio de Janeiros. Na foto abaixo, está Beatriz, ao centro, com mãe Pierina Nicoletti (esquerda) e Rosa Forner, à direita. Pierina e Rosa nasceram em Galópolis e eram colegas de empresa.



Beatriz junto com a com mãe Pierina Nicoletti, à esquerda e Rosa Forner, à direita Foto: JOSE GOLDSTEIN / Divulgação

