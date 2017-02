Bar que atendeu clientes em caminhões deve receber licença para mesas na calçada

Caxias do Sul 06/02/2017 | 18h43 Atualizada em

Surpreso com a repercussão nacional da inusitada medida de atender clientes em cima de caminhões na última sexta-feira, dia 3, o dono do Bar Zanuzi, em Caxias do Sul, espera agora sensibilidade da prefeitura da cidade para obter autorização e recolocar as mesas na rua, como vinha fazendo há sete anos. Por enquanto, conforme Sílvio Zanuz, os veículos — que circulam em um bloco no Carnaval de rua de Caxias — não serão mais utilizados até que o Executivo se manifeste.

No dia 27 de janeiro, o estabelecimento foi notificado pela Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU). Um fiscal compareceu ao local e avisou que a colocação de mesas e cadeiras na calçada seria motivo para multa. De acordo com Mirangela Rossi, titular da SMU, a prefeitura recebeu denúncia de que o bar estaria atrapalhando a passagem de pedestres na Rua Alfredo Chaves, uma das principais do Centro.

Leia mais:

Bar Zanuzi não poderá mais ter mesas na calçada, diz prefeitura

Empresários oferecem caminhões para que bar de Caxias atenda clientes na rua



Ela argumentou que existe liberação para uso da calçada, desde que se deixe 50% do espaço para passeio público. Porém, segundo Mirangela, a licença não é permitida no perímetro do Centro que inclui o endereço do Zanuzi. Um cliente, após saber da limitação, procurou o proprietário e ofereceu dois caminhões e uma resposta criativa à burocracia da prefeitura. Sílvio ficou interessado, e o resultado surpreendeu. Cerca de 30 clientes foram atendidos ao longo da noite e as imagens circularam pelas redes sociais, gerando uma publicidade positiva ao bar.

— Os carros paravam, as pessoas batiam fotos, gente do Brasil inteiro veio falar comigo. Foi uma ideia espontânea e bacana, todo mundo curtiu e se divertiu. Não é uma agressão à lei, não queremos afrontar ninguém, só esperamos o melhor para a cidade. Que ela evolua, crie ambientes legais — relata o empresário.



Na terça-feira, 31 de janeiro, ele encaminhou o pedido de licença para a SMU, mas ainda não teve retorno. Enquanto isso, garante que não descumprirá a determinação, mesmo com prejuízo diário estimado em 40% e possibilidade de demissão de funcionários. Nesta segunda-feira, a secretária informou que a licença deve ser liberada até o final da semana.



— Pedimos um parecer da Procuradoria-Geral do Município (PGM), pois é uma licença que nunca havia sido expedida. Provavelmente ele terá (a concessão), desde que demarque o espaço. Só queremos que o pessoal se regularize — ponderou Mirangela Rossi.