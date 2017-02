Bar Natal, sucesso em Flores da Cunha

Memória 06/02/2017 | 10h21 Atualizada em

Há cerca de 70 anos, surgia em Flores da Cunha, na esquina da Avenida 25 de Julho com a Rua Ernesto Alves, o Bar Natal. Primeiramente de propriedade de Tio Rico Rovani, o "point" estabelecido no centro da cidade atraía grupos de amigos de todas as idades. Por volta da década de 1950, o bar foi adquirido por Fernando De Martini.



Apesar do tempo, as delícias e as particularidades do local ainda estão frescas na memória de muitos florenses. A família de De Martini também dedicava-se ao trabalho no estabelecimento.



A esposa de Fernando, Josefina Biondo De Martini, comandava a cozinha, e os filhos auxiliavam no atendimento. Segundo relato de antigos moradores, o Natal foi o primeiro bar a servir sorvete de máquina no município. O preparo era artesanal e os clientes ficavam assistindo as máquinas baterem o sorvete.



O bar também oferecia picolés caseiros, pastéis, croquetes e os famosos ovos na salmoura integravam o cardápio. Além do icônico sorvete, das comidas e bebidas, o Natal dispunha de outro atrativo, uma espécie de sala de jogos e televisão, tudo pensado para o bem-estar dos frequentadores.O leitor Gelson Marini recorda que, durante a Copa do Mundo de 1970, frequentava o local para assistir aos jogos.



Em torno da década de 1970, depois de anos de dedicação, a família De Martini decidiu alugar o estabelecimento, que passou a ser popularmente conhecido por Borregar e também servia refeições e lanches. O último inquilino foi Livonio Pelizzaro, o Crespo, que permaneceu à frente do estabelecimento até 1992.



Coleção de chaveirinhos no Bar do Tio Iba

Bar Danúbio nos anos 1950: sorvetes, bebidas e guloseimas

Histórias de São Pelegrino na Cafeteria Tres



Marca registrada



Ibanês Antônio Avrela, 68 anos, fundou o Bar do Tio Iba há mais de 40 anos no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

Assim como Flores da Cunha, Caxias do Sul também teve seus "points badalados" no século passado. Um dos redutos de entretenimento da Serra gaúcha que ainda resiste ao tempo é o Bar do Tio Iba, localizado no bairro Cruzeiro.



Inaugurado há mais de 40 anos, o estabelecimento leva o nome de seu fundador, o empresário Ibanês Antônio Avrela, 68 anos. Moradores do bairro certamente conhecem ou pelo menos já ouviram falar das famosas paredes do bar, que são decoradas com mais de quatro centenas de chaveiros. Cada componente da coleção guarda uma história, garante o fundador.Hoje, Avrela passou o comando do bar à filha e ao genro, mas, mesmo assim, as histórias e as tradições do Bar do Tio Iba ainda perpassam gerações de moradores do Cruzeiro.



Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória