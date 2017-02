Bar de Caxias do Sul obtém licença para colocar mesas na calçada

FIm do impasse 10/02/2017 | 20h57 Atualizada em

A Secretaria do Urbanismo, Mirangela Rossi, concedeu licença para o proprietário do bar Zanuzi, Sílvio Zanuz, poder utilizar parte da calçada para colocar mesas e cadeiras. Foto: Petter Campagna Kunrath / Divulgação

Quatorze dias depois notificar o bar e restaurante Zanuzi, em Caxias do Sul, a retirar as mesas da calçada — o que segundo denúncia, estaria atrapalhando a passagem de pedestres na Rua Alfredo Chaves —, a Secretaria Municipal de Urbanismo decidiu conceder licença para o estabelecimento utilizar parte da calçada para colocar mesas e cadeiras. A autorização com a regulamentação necessária foi concedida nesta sexta-feira depois de análise da secretaria e da Procuradoria-Geral do Município (PGM).



Após a notificação, o proprietário do Zanuzi, Sílvio Zanuz, encaminhou um pedido de liberação à prefeitura. A secretária do Urbanismo, Mirangela Rossi, solicitou consulta à PGM para verificar se seria possível emitir este tipo de licença para bares e restaurantes. Nesta sexta-feira, a secretária recebeu o parecer favorável.



No dia 3 de fevereiro, a proibição repercutiu nacionalmente depois que clientes do Zanuzi disponibilizaram caminhões para a instalação de mesas junto ao bar. Naquele dia, cerca de 30 clientes foram atendidos ao longo da noite e as imagens circularam pelas redes sociais, gerando uma publicidade positiva.



Cerca de 30 clientes foram atendidos sobre caminhão no dia 3 de fevereiro Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A partir de agora, o dono poderá utilizar 50% da área fronteiriça do estabelecimento, desde que faça uma demarcação do espaço utilizado na calçada, conforme orienta o Código de Posturas. A autorização tem validade de um ano, mediante o pagamento de taxa.



A Secretaria do Urbanismo fiscalizará se essas regras estão sendo cumpridas e também vai verificar se outros bares e restaurantes da cidade estão utilizando a calçada devidamente.

Carnaval de rua

Nesta sexta-feira, a prefeitura também pôs fim ao impasse envolvendo as autorizações para a promoção de festas de Carnaval de rua em Caxias, um deles envolvendo também o Zanuzi.



Depois de uma análise das secretarias de Cultura, Trânsito, Transportes e Mobilidade e de Urbanismo, verificou-se que o Zanuzi e o Bar do Luizinho, no bairro Santa Lúcia, atendem aos critérios exigidos e que os eventos estão diretamente relacionados ao carnaval.

Zanuzi (foto) e Bar do Luizinho ganharam autorização para promover festas de Carnaval de rua nesta s Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

— A Secretaria da Cultura é a porta de entrada dos eventos que promovem ações artísticas e culturais para a cidade. Nós queremos a ocupação de espaços públicos para esses eventos, desde que dentro da normativa exigida — afirmou a secretária de Cultura, Adriana Antunes.



Os dois bares receberam um termo de compromisso que permite a liberação de trechos da rua para o dia do evento, desde que o proprietário se responsabilize pela festa.



No Luizinho, por exemplo, a festa de Carnaval será no dia 25 de fevereiro e a quadra em frente ao bar, na rua Jacob Luchesi, ficará fechada para a realização do evento. O bloqueio do trânsito será das 16h às 22h.



O Zanuzi organizará duas festas. No dia 24 de fevereiro, com a realização do MaraCaxias, e outra no dia 28. O trecho da Alfredo Chaves, entre a Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos, será totalmente bloqueado nestes dois dias em horários específicos. Na sexta-feira de Carnaval, o bloqueio de trânsito é das 18h às 22h30min e, na terça-feira, o trecho ficará interrompido das 17h às 22h30min.



Nos dias dos eventos, as equipes das secretarias de Trânsito e do Urbanismo farão a fiscalização nas proximidades dos bares.