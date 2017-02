Autorizada licitação para obras do aeroporto de Vacaria

Transportes 03/02/2017 | 16h04 Atualizada em

O governador José Ivo Sartori (PMDB) anunciou na tarde desta sexta-feira a autorização para a licitação das obras do terminal do Aeroporto de Vacaria, antiga reivindicação do setor e da comunidade dos Campos de Cima da Serra.



Acompanhado do secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, Sartori fez o comunicado durante visita ao município para a abertura oficial da colheita da maçã. A obra está orçada em R$ 466 mil. O recursos para a construção devem vir da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide).



Westphalen destacou que o aeroporto está dentro das diretrizes de governo:



— Nosso objetivo é permitir que todos os gaúchos possam ter acesso a voos regulares a partir de aeroportos regionais que fiquem em um raio máximo de 180 quilômetros de distância das suas cidades para Porto Alegre. Trabalhamos para reforçar todos os modais do Estado, alcançar a intermodalidade faria com que o Rio Grande do Sul diminuísse seus custos logísticos — afirmou.



Em outubro de 2015, o Piratini lançou o Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), com o intuito de promover o desenvolvimento econômico, social e turístico do Estado através da ampliação das rotas de voos regulares nos aeroportos regionais. O PDAR-RS prevê a concessão de incentivos fiscais para as empresas de transporte aéreo que aderirem ao programa.