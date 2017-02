As antigas folias de Carnaval em Garibaldi

Memória 13/02/2017 | 11h56 Atualizada em

A folia carnavalesca de décadas passadas pode ser conferida na exposição Carnaval Garibaldi, que segue até o dia 5 de março, no Museu Municipal da cidade. Quem for conferir os registros, verá fotografias raras do Carnaval garibaldense, desde o início do século passado.



Abaixo, o registro de 1912 mostra os foliões no desfile na Rua Dr. Carlos Barbosa. Integrantes da sociedade carnavalesca Cavadores do Infinito cortejam o carro (uma gôndola) da Rainha do Carnaval, acompanhado por uma orquestra, onde as senhoritas cantavam hinos à rainha.



Em 1912, foliões a cavalo ocuparam a Rua Dr. Carlos Barbosa Foto: Acervo Arquivo Histórico Municipal de Garibaldi / divulgação

— Pela organização do evento evidenciada na foto, é muito provável que já acontecia em anos anteriores — comenta a diretora do Arquivo Histórico de Garibaldi, Elenita Girondi.



Mais adiante, na década de 1950, um grupo formado por aproximadamente 20 pessoas ironizou o conflito entre a Itália e a Etiópia (antiga Abissínia), entre 1935 e 1941, formando o bloco Abessínios. Os foliões pintavam os corpos de preto e usavam vestimentas típicas do país africano. O grupo desfilava pelas principais ruas da cidade cantarolando uma marcha de composição própria, acompanhados por duas gaitas e pandeiros.



Folias de Carnaval no Recreio da Juventude em 1986

Em 1957, os mesmos amigos formaram o bloco Maracangaia - os participantes, homens, se vestiam de mulher. Neste ano, ganharam destaque novamente pela ousadia das fantasias. Os blocos desfilavam sempre na terça-feira de Carnaval e, em seguida, concentravam-se no costumeiro Café Luna Park. À noite, as comemorações aconteciam nos tradicionais bailes dos Clubes 31 de outubro e 1º de maio.



Informações desta coluna são uma contribuição da historiadora Elenita Girondi, diretora do Arquivo Histórico de Garibaldi.



No bloco Maracangaia, os participantes, homens, se vestiam de mulher Foto: acervo Arquivo Histórico Municipal de Garibaldi. / Divulgação

A exposição



A exposição de fotografias Carnaval Garibaldi traz 30 registros de festas de carnaval de rua e de clubes do município. São, na maioria fotos inéditas, todas do Arquivo Histórico do município, sob a curadoria da diretora do Museu, Verônica Grassi. As fotos podem ser conferidas até o dia 5 de março, no Museu Municipal de Garibaldi (Rua Dr. Carlos Baborsa, 77 – Centro).



