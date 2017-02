Arquiteta de Bento Gonçalves que morreu em Londres visitaria família em abril

Acidente 07/02/2017 | 11h22 Atualizada em

A arquiteta de Bento Gonçalves que morreu atropelada por um ônibus em Londres, na Inglaterra, planejava reencontrar os pais em abril.

Karla Tomila Roman, 32 anos, já havia comprado as passagens e viajaria da Europa para o Brasil na companhia da irmã Rochele, 30. As duas visitariam os pais Carlos e Rosana Roman, que residem em São Valentim, interior de Bento Gonçalves.

Leia mais

Com carnaval de rua cancelado em Caxias, escolas de samba planejam festa simbólica

Prefeitura de Caxias não custeará eventos nos pavilhões da Festa da Uva



Karla conduzia uma bicicleta perto da estação de metrô Aldgate East, quando se envolveu no acidente com o ônibus, por volta das 9h de segunda-feira (7h, no horário de Brasília). Ela foi encontrada pelas equipes de socorro sob o veículo. Dali, foi encaminhada para o Royal London Hospital, onde morreu horas depois.

Salete Bogoni Roman, tia de Karla, conta que a sobrinha morava na Europa havia cerca de cinco anos. Ela era tinha um namorado holandês e não tinha filhos. A irmã Rochele também reside em Londres.

Caso foi noticiado por jornais de Londres na segunda-feira Foto: Advertiser / Reprodução

Aos 18 anos, Karla deixou São Valentim para estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. Formada em Arquitetura em 2008, mudou-se para a Itália no ano seguinte, onde concluiu uma especialização. Pouco depois, fixou residência em Londres. Atualmente, Karla trabalhava numa empresa de arquitetura e design.

— Falávamos todos os dias pelos WhastApp. Era querida, amorosa, uma pessoa nota 10. Estava muito feliz porque havia passado numa prova difícil no domingo, pois estava continuava estudando no ramo dela — conta Salete.

Segundo o site de notícias East London Advertiser, a via onde Karla foi atropelada tem registrado acidentes graves envolvendo ciclistas nos últimos três anos. Além dela, outras duas pessoas que conduziam bicicletas morreram naquela área. A família ainda não sabe quando corpo da jovem será trazido para Bento Gonçalves.