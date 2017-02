Após obra precária, escola de Caxias do Sul teve novamente salas interditadas

Estrutura 14/02/2017 | 20h06 Atualizada em

A uma semana do início do ano letivo, a Escola Estadual Dr. Renato Del Mese, no distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, vive novo drama. Depois de ter sido interditada em março de 2013 por apresentar uma estrutura precária e que obrigava os alunos a ocupar pequenas salas na subprefeitura, a instituição, que ganhou novo espaço em 2014, teve novamente salas interditadas. A atual sede, que custou ao governo do Estado cerca de R$ 1 milhão e ainda está na garantia é, na verdade, uma escola modular tecnológica construtiva, que leva essa classificação porque foi construída para ser provisória. Porém, os problemas estruturais que ela já apresenta escancaram a precariedade da obra, contrariando as expectativas da comunidade escolar.

Leia mais:

Escolas estaduais começam ano letivo em obras na Serra Gaúcha



Na época em que foi inaugurado, o novo espaço foi comemorado pela diretora Irmtraud Bratz Goldbeck. Hoje, a decepção é nítida: há infiltrações, buracos no chão e banheiros sem a mínima condição de uso. A diretora também reforça a tristeza em ter um espaço tão precário para receber os cerca de 90 estudantes do Ensino Fundamental.

— Quando entrei pela primeira vez aqui, eu vibrei, foi muita alegria. Mas, em 2015, o pesadelo recomeçou. Fico triste, porque parece que não temos sorte. Estamos sempre na luta por uma boa estrutura — lamenta Irmtraud.

De acordo com a titular da 4ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), Janice Moraes, a empresa que realizou a construção foi notificada em setembro do ano passado, depois que a escola teve duas salas, banheiros e a rampa da entrada interditadas pela Secretaria Estadual de Obras Públicas.

— A empresa foi acionada na Justiça, pois não manifestou interesse em resolver o problema. Nós agimos rápido, encaminhamos a documentação necessária, mas, infelizmente, a burocracia nos impede de agilizar. Recebi com surpresa hoje (ontem) o pedido de uma reunião com pais que queriam explicação. Para mim, estava tudo certo para o começo das aulas — justifica.

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

No começo da noite de ontem, funcionários da empresa responsável pela obra, a Triedro Engenharia, Construções e Avaliações, visitaram a escola. Segundo informações da diretora, os consertos mais urgentes devem começar na tarde hoje.

— Estou esperançosa. Acredito que vamos começar as aulas podendo oferecer salas e banheiros seguros para os alunos — confia Irmtraud.

O Pioneiro tentou contato com a empreiteira por telefone, mas não obteve retorno.