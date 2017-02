Após meses de luta contra o câncer, menino de 6 anos morre em Caxias

Luto 02/02/2017 | 14h58 Atualizada em

Após travar uma luta por mais de um ano contra o câncer, o pequeno Mateus Zanchettin, 6 anos, morreu nesta quinta-feira em Caxias do Sul. Ele estava internado no Hospital do Círculo. O velório começa às 15h30min na Capela D do Memorial Capelas São José, e o sepultamento está agendado para 10h30min da sexta-feira.



Mateus virou notícia no Pioneiro após comover boa parte da comunidade caxiense no seu último aniversário, em dezembro do ano passado, quando comemorava também a alta do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc), em São Paulo. Ele havia retornado para Caxias também para participar na formatura do Pré 2 na escolinha. No dia 11 de dezembro, ele reuniu quase uma centena de amigos e familiares para comemorar os seis anos. A história emocionou os proprietários da Hakuna, sede da festa, e um cinegrafista que participava de outro evento no domingo passado, quando os Zanchettin foram até lá para fazer a reserva. Enquanto Fábio da Silva se ofereceu para fazer gratuitamente a filmagem, Daniela Tomé, proprietária da casa, contatou os fornecedores, que resolveram prestar os serviços sem custo algum.

Mais do que marcar o aniversário, a festa celebrou a vida e a luta do menino. O câncer havia sido descoberto em dezembro de 2015, quando, poucos dias antes de fazer cinco anos, Mateus bateu o braço direito numa brincadeira com amiguinhos. Como reclamava de muita dor, procuraram um médico, e um mês depois veio o resultado dos exames: osteossarcoma, ou seja, câncer no osso do braço. O tratamento foi iniciado imediatamente, em São Paulo, mas o braço precisou ser amputado, ainda em fevereiro de 2016.Mãe e filho ficaram na capital paulista de fevereiro a setembro, para seguir o tratamento, que incluiu uma nova cirurgia, do pulmão, em junho. Em outubro e novembro, alternaram-se entre Caxias e São Paulo.



Nesse meio tempo, Mateus seguiu os estudos com professores voluntários do Graacc, usando o material da escolinha Caminhos do Saber, onde estudava. Uma página no Facebook chamada Desenhos para o Mateus acumula mais de 2 mil curtidas, e lamentou a morte do pequeno nesta quinta.



Queridos, infelizmente comunicamos que o Mateus virou um anjinho no céu. A tristeza é imensa. Mas não se preocupem, sabemos que no céu ele estará voando junto aos seus super-heróis favoritos, e muito bem protegido.Agradecemos todos os desenhos que vocês mandaram, todas as mensagens, as preces, todas as curtidas e manifestações de carinho.Esta página, mesmo que sem seu propósito inicial, continuará ativa como uma homenagem para ele e para todo mundo que doou um pouco de si pelo nosso pequeno herói.,