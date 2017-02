Após mais de três meses em hospital, vítima de acidente morre em Caxias do Sul

Trânsito 22/02/2017 | 11h29 Atualizada em

Astra e caminhonete colidiram na BR-470, na tarde de 16 de novembro do ano passado Foto: PRF / divulgação / divulgação

Ferido em um acidente na BR-470, Samuel Antenor Alves Ribeiro, 18 anos, morreu na noite de terça-feira, em Caxias do Sul. Ele estava internado na UTI do Hospital Pompéia havia mais de três meses.

Samuel era o condutor de um Astra que se envolveu na colisão com um caminhonete Pajero em Veranópolis, no dia 16 de novembro do ano passado, próximo ao Estádio Antônio David Farina.

No acidente, morreu o caroneiro do Astra, Bruno Girotto, 18. Os dois ocupantes da caminhonete ficaram feridos, mas sem gravidade. O velório de Samuel deve começar após as 14h desta quarta-feira, na capela da Funerária Tedesco, em Veranópolis.