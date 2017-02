Aplicativo para táxis começará a funcionar na próxima semana em Caxias

Transporte de passageiros 17/02/2017 | 08h38 Atualizada em

Um aplicativo que vai oferecer desconto de até 30% para usuários de táxi em Caxias do Sul estará disponível a partir da semana que vem. O usuário poderá selecionar um desconto conforme a maneira que for pagar pela corrida. Se o pagamento for feito com cartão de crédito a prazo, pagará 10% a menos. Caso o pagamento seja feito à vista no cartão, o desconto será de 20%. E se o passageiro optar por pagar pela corrida em dinheiro, o desconto vai ser de 30%. As informações são da Gaúcha Serra.

No momento em que o usuário escolher o destino desejado, vai receber o valor da corrida e, assim, poderá selecionar a melhor forma de pagamento. O taxímetro ficará desativado.



Conforme o presidente do Sindicato dos Taxistas, Adail da Silva, o objetivo é melhorar o atendimento aos usuários e também equilibrar a concorrência com aplicativos de transporte particular de passageiros, como o Uber. Ainda conforme Adail da Silva, 90% dos motoristas de táxi da cidade vão aderir ao app inicialmente.

Na tarde de quinta-feira, taxistas e auxiliares se reuniram para discutir melhorias no atendimento aos clientes, regulamentação de aplicativos de viagens que já existem em Caxias, além da divulgação e orientação do funcionamento desse aplicativo para os taxistas.