Ao menos quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-470, em Bento Gonçalves

Acidente 05/02/2017 | 19h41 Atualizada em

Um capotamento deixou ao menos quatro pessoas feridas na final da tarde deste domingo, em Bento Gonçalves. O acidente aconteceu no Km 200 da BR-470, logo após o Belvedere da Ferradura. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Kadett com placas de Bento perdeu o controle do veículo quando seguia no sentido Bento/Veranópolis e capotou.

Leia mais:

Preso com arma roubada, criminoso é solto poucas horas depois, em Caxias

Funcionários da Visate organizam protesto que pode atrasar horários de ônibus na segunda, em Caxias

Três motoristas são flagrados bêbados em blitz de Caxias do Sul



No carro estavam sete pessoas, sendo quatro adultos, um adolescente e duas crianças. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Tacchini. O motorista, que não teve a identidade revelada, conduzia o veículo sob efeito de álcool. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e seguiu para atendimento no hospital. A PRF ainda não divulgou as idades e o estado de saúde das vítimas.

O trânsito segue bloqueado até que seja realizada a remoção do veículo.