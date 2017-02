Ação conscientiza para prevenção contra DST no Carnaval em Bento Gonçalves

Alerta para a folia 11/02/2017 | 15h43 Atualizada em

De olho no Carnaval, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves promoveu uma blitz de conscientização sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) neste sábado. O grupo de voluntários se dividiu em seis pontos da área central para distribuir materiais educativos.



A mensagem sensibilizava a comunidade para a adoção de comportamentos responsáveis, principalmente nestes dias de folia, para que a diversão não se torne um problema de saúde.

— Estamos trabalhando para transmitir a mensagem de que, mesmo em meio a um momento de alegria e descontração como é o Carnaval, a saúde deve estar em primeiro lugar — ressalta a presidente da Liga, Maria Lúcia Gava Severa.

A ação contou com o apoio do 6º Batalhão de Comunicações do Exército Brasileiro e do Bento Snakes, equipe de futebol americano da cidade.