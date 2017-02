A passeata dos "bixos" nas décadas passadas

Memória 20/02/2017 | 09h35 Atualizada em

Pegando carona nas comemorações de 50 anos da Universidade de Caxias do Sul (UCS), comemorados no dia 10 deste mês, e do início das aulas da instituição nesta segunda-feira, relembramos as passeatas dos bixos e dos calouros nas décadas de 1960, 1970, 1980, promovidas pelo Diretório Central de Estudantes. Fantasiados e munidos de cartazes, os estudantes percorriam as ruas de Caxias do Sul para comemorar a aprovação no vestibular ou apenas para festejar o começo do ano letivo.



A edição do jornal Pioneiro de 11 de abril de 1970, por exemplo, destacava os protestos dos estudantes durante a famosa passeata. Conforme a publicação, participaram do desfile os ¿bixos¿ dos cursos de Direito, Economia, Engenharia Operacional Filosofia e Medicina. Alguns, mais rebeldes, aproveitaram a visibilidade do evento para reclamar sobre o trânsito caxiense, o racionamento de água, entre outras reivindicações.A festa iniciou na Rua Pinheiro Machado, no cruzamento com a Marquês do Herval, e terminando na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino.



O cinquentenário da UCS



Um júri escolheu os melhores fantasiados, que foram conhecidos em um baile no Recreio Guarany, no dia 11 de abril de 1970. Em primeiro lugar ficaram empatados os alunos dos cursos de Direito e Economia. A estudante de Engenharia Operacional Elisabete Vaccari foi eleita como a rainha dos calouros. O jornal ainda destacava a participação do então reitor da UCS, o professor Virvi Ramos.



Na foto que abre a reportagem, os ¿bixos¿ do Concurso Vestibular Unificado da UCS comemoram no centro da cidade. O registro é de 30 de dezembro de 1982.



Abaixo, os calouros da Faculdade de Economia fantasiados e munidos de cartazes pelas ruas de Caxias do Sul, em 1961.

Vestibular



Em 1971, a UCS realizou o seu primeiro Concurso Vestibular Unificado, reunindo em um único concurso todos os cursos oferecidos. Até então, cada faculdade era responsável pelas suas próprias provas.



Os calouros da Faculdade de Economia fantasiados e munidos de cartazes pelas ruas de Caxias do Sul, em 1961 Foto: Cedoc / acervo IMHC/UCS

