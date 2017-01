Vítimas de afogamento em São Francisco de Paula terão velório coletivo em Canela

Tragédia 23/01/2017 | 11h38 Atualizada em

O velório das quatro vítimas mortas por afogamento na manhã do domingo em São Francisco de Paula começará na tarde desta segunda-feira em um ginásio. Os corpos passaram por perícia no Departamento Médico Legal (DML) de Taquara e serão encaminhados para o salão da escola do bairro São Luiz, onde os jovens residiam. O velório deve começar às 14h. O enterro está marcado para 18h no Cemitério Público Municipal de Canela.



Leonardo Stoll de Souza, seis anos, Bruno Stoll de Souza, 13, Santo Leonel Pinto Stoll, 22, e Marcelo Pinto Stoll, 24, morreram afogados na Barragem do Blang, distante cerca de 14 quilômetros da sede rural de São Chico. Todos são da mesma família e naturais de Canela. Leonardo e Bruno são irmãos, assim como Santo e Marcelo. Os dois menores são sobrinhos das outras duas vítimas. Eles acampavam no local desde a manhã de sábado.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, mesmo que a parte da barragem onde houve o afogamento tenha pouca profundidade, não é permitido tomar banho lá, pois existem buracos. Porém, nessa época do ano muitos visitantes descumprem a regra.