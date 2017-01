Universidade de Caxias do Sul terá Doutorado em Direito focado na área ambiental

Educação 10/01/2017 | 15h59 Atualizada em

A Universidade de Caxias do Sul abrirá uma turma de Doutorado em Direito. O curso foi aprovado no dia 5 de janeiro pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação reguladora de cursos stricto-sensu ligada ao Ministério da Educação.

O Doutorado em Direito da UCS será o primeiro do país a ter sua área de concentração no Direito Ambiental. As linhas de pesquisa envolvem direito ambiental e novos direitos e direito ambiental, políticas públicas e desenvolvimento.

Na avaliação do professor Adir Ubaldo Rech, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UCS, a aprovação é um reconhecimento à qualidade da pesquisa desenvolvida pela institução na área. Para Rech, o curso possibilitará não apenas a construção de fundamentos e segurança jurídica para o desenvolvimento sustentável da região, mas também formará cientistas e juristas em Direito Ambiental.

Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Nilda Stecanela, a aprovação possibilita uma formação integral fortalecida pela produção de conhecimentos de elevado nível.

— A UCS é uma instituição que possibilita o princípio da verticalização na formação, pois um jovem ou uma jovem pode ingressar no Ensino Médio e, por exemplo, tornar-se bacharel, mestre e doutor em Direito, podendo ainda fazer estágio de pós-doutorado no mesmo programa, sob a supervisão de um dos nossos pesquisadores — destaca Nilda.

As informações sobre o edital de seleção para o doutorado serão divulgadas nas próximas semanas.Com isso, a Instituição passará a ofertar um total 24 cursos stricto-sensu: 8 doutorados, sendo dois em parceria com outras instituições de Ensino Superior, e 16 mestrados — 11 acadêmicos e 5 profissionais.