Universidade de Caxias do Sul recebe equipamentos importados em 1969

Frota de caminhões estacionados no pátio do 3º GAAAe, em Caxias do Sul

Frota de caminhões estacionados no pátio do 3º GAAAe, em Caxias do Sul Foto: Hildo Boff / Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul, constituída em fevereiro de 1967, festejou nos seus dois primeiros anos de existência a satisfação de um convênio com o governo federal que visou qualificar o ensino. O processo desencadeado pelo Governo Costa e Silva, conduzido pelo ministro da educação Tarso Dutra, destinou um lote de equipamentos para atender em primeiro momento os cursos de Medicina e Engenharia Operacional.



Conforme reportagem do jornal Pioneiro, edição de 29 de março de 1969, aparelhos de mecânica e medicina, procedentes da Europa e avaliados em 110 mil dólares, chegaram no porto de Rio Grande, necessitando o fretamento de oito caminhões.



A relação dos equipamentos para engenharia era a seguinte: retífica hidráulica automatizada, vibradores de estruturas, torno revólver, fresa universal, retificadora pantográfica, retificadora de superfície plana, torno copiador hidráulico, fresadora vertical com programação, fresadora de engrenagem cilíndrica, fresadora de filete de rosca, fresadora de cabeçote inclinável, máquina de injeção plástica, torno com comando de programação e microscópio de projeção para ferramentas.



Para o curso de Medicina, foram destinados aparelhos de eletrocirurgia, anestesia, instrumentos oftalmológicos, microscópios, aparelho auxiliar de parto à vácuo, grande eletro-cimógrafo, eletrocardiógrafo, equipamento de raio X e vidraria para laboratórios. E para a gráfica, chegou uma impressora cilíndrica, máquina impressora off-set, guilhotina, máquina de grampear e encadernadora.



Na imagem acima, percebe-se a frota de caminhões estacionados no pátio do 3º GAAAe. Os motoristas Leonardo Longhi, Luiz Guizzo, Gilberto Nicoletti e Itacir Ghiotto trouxeram a valiosa carga do porto de Rio Grande. Na recepção do material, estiveram presentes o reitor Virvi Ramos, o Coronel Clóvis Azambuja, o vice-reitor Padre Sérgio Leonardelli, professores e alunos da UCS.

Motoristas percorreram as ruas principais de Caxias do Sul para mostrar equipamentos à comunidade Foto: Hildo Boff / Divulgação

Equipamentos da Europa Oriental

Gilberto Nicoletti, Itacir Ghiotto e Luiz Guizzo antes de depositar os equipamentos encaixotados nas dependências do quartel, foram orientados para percorrem as ruas principais de Caxias do Sul, cujo objetivo era mostrar à comunidade o sucesso de um convênio firmado com o governo federal. A reportagem salientou que os equipamentos vieram dos países da Europa Oriental. Posteriormente viriam mais aparelhos para o ensino na UCS, totalizando 2.700.000 mil dólares, superior ao orçamento da prefeitura caxiense, que era de 10 milhões de cruzeiros novos, conforme matéria da época.

Gilberto Nicoletti trouxe os equipamentos importados para Caxias do Sul em 29 de março de 1969 Foto: Hildo Boff / Divulgação

Carga especial no FNM

Gilberto Nicoletti, 66 anos, começou a trabalhar como motorista em 1965, com um caminhão FNM. Naquela época, costumeiramente transportava madeira e tábuas da Cooperativa Madeireira Caxiense para Porto Alegre. E no retorno trazia adubo e cimento para Caxias do Sul. Trazer os equipamentos de ensino para a UCS, foi uma circunstância do destino. Quando o frete foi acertado no porto de Rio Grande (RS), ninguém sabia do que se tratava, e muito menos da importância e do valor, pois os produtos estavam encaixotados. Chegando a Caxias, diante de muitas autoridades, professores e estudantes, percebeu-se o significado do carregamento, recorda Nicoletti.



