Tite "Na Estrada com Galvão" em 2014

O técnico Tite (Adenor Leonardo Bachi) dignifica a história esportiva de Caxias do Sul. Com uma trajetória de 25 anos na função, o trabalho de Tite é reconhecido no universo do futebol por conquistas em todos os níveis das competições. Numa das considerações mais recente deste personagem, destaca-se o prestigio e privilégio de ter recebido o jornalista Galvão Bueno para uma reportagem no ambiente familiar.



O programa Na Estrada Com Galvão, veiculado no Esporte Espetacular, em novembro de 2014, explorou os cenários emblemáticos da cidade como o Monumento Nacional ao Imigrante, Estádio Centenário, Parque Cinquentenário e Restaurante Imperador, dando uma visibilidade turística impressionante na dimensão nacional.



Na ocasião, Galvão Bueno exprimiu excelente performance na condição de repórter e elogiável sensibilidade para relacionar os aspectos culturais representativos no cotidiano caxiense de Tite. Para quem rotula Galvão como um profissional preso aos limites do estúdio, perceberam um profissional subindo correndo as escadarias do Monumento ao Imigrante e jogando bocha com desenvoltura. Na entrevista com Galvão, Tite confirmou sua expectativa em poder treinar a Seleção Brasileira.



Numa revisão na história local de Tite, destaca-se a oportunidade de treinar a SER Caxias entre 22 de julho a 23 de setembro de 1991. O jovem treinador tinha 30 anos quando participou do seu primeiro campeonato gaúcho. No clássico Ca-Ju, de 15 de setembro de 1991, comandou uma equipe formada pelos seguintes titulares: Gilmar, Félix, Eduardo, Nélio, Renê, Joel Marcos, Emerson, Chiquinho, Zico, João Carlos e Edson.



Trabalho focado na coerência



O princípio do trabalho persistente e vitorioso de Tite está alicerçado no penoso campeonato gaúcho. A conquista do certame com o SER Caxias em 2000 e a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, lançou seu nome no patamar dos grandes técnicos brasileiros. O triunfo com o Corinthians no Mundial de Clubes em 2012 confirmou que a filosofia de trabalho de Tite estava coerente desde que começou treinar a SER Caxias em 1991. Na foto histórica, percebe-se Tite, o preparador físico Renato Costella e o dirigente Alceu Fassbinder, em julho de 1991.



Tite na Seleção Brasileira



Tite foi chamado para assumir a Seleção Brasileira numa circunstância delicada na tabela de classificação. O caxiense, com toda sua experiência, encantou o torcedor com resultados positivos. Tite não teve tempo brincar em jogos festivos ou amistosos. No batismo de fogo, em seis partidas da competição, destaca-se a consagração diante da Argentina de Messi, onde a equipe expressou o espírito de comprometimento exigido por Tite, vencendo por 3 a zero, no dia 10 de novembro de 2016. Coincidência ou não, há 25 anos, em 23 de setembro de 1991, diante dos resultados negativos, Tite foi dispensado da SER Caxias, tolhido na oportunidade de demonstrar todo seu potencial. Já na Seleção, o seu método de trabalho, que visa o entrosamento coletivo, resultou exitoso.

