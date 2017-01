Semana começa chuvosa na Serra

Previsão do tempo 30/01/2017 | 09h20 Atualizada em

Um sistema de baixa pressão que atua sobre o Rio Grande do Sul deixa a segunda-feira chuvosa em todo o Estado. Na Serra, a previsão é de que pancadas de chuva isoladas caiam durante o dia. A chuva se intensifica somente no começo da noite, com risco de temporais e descargas elétricas.



Apesar do tempo instável, as temperaturas continuam altas. Em Caxias do Sul, a previsão é de 33ºC. O mau tempo ganha força nesta terça-feira e há possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.



Confira a previsão do tempo para a sua cidade.