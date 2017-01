Segunda-feira será de tempo firme e úmido na Serra

Previsão do tempo 23/01/2017 | 09h47 Atualizada em

O tempo quente e ensolarado que predominou no final de semana segue firme nesta segunda-feira na Serra. As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado e a umidade do ar pode ficar abaixo do ideal nas horas mais quentes do dia. Na Serra, há previsão de chuva em áreas isoladas no final do dia. Algumas regiões podem registrar temporal.



Leia mais

Vale dos Vinhedos tem recorde de público em 2016

Bombeiros retomam as buscas a pessoas desaparecidas na Serra

"Esse poço em que eles caíram é sem volta", afirma agricultor sobre local onde tios e sobrinhos se afogaram em São Francisco de Paula



O ar seco deve permanecer no Rio Grande do Sul e deixar o tempo aberto também nesta terça-feira. Em Caxias, a máxima pode chegar aos 30ºC. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Flores da Cunha devem registrar 28ºC. Quem estiver no Litoral Norte também terá um dia de muito calor. Em Arroio do Sal e Curumim, por exemplo, a máxima será de 27ºC, com tempo aberto na maior parte do dia.