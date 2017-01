Secretaria de Turismo de Caxias fecha atendimento ao turista em Criúva

CAT 21/01/2017 | 13h14 Atualizada em

A secretaria municipal de Turismo encerrou as atividades no Centro de Atenção ao Turista (CAT) localizado em Criúva, interior de Caxias do Sul, na tarde da sexta-feira. Segundo a titular da pasta, Renata Carraro, a iniciativa ocorre devido à falta de estrutura no local. A secretaria informa ainda que a decisão de fechar o CAT é resultado da avaliação que é feita por meio das visitas aos postos de atendimento, iniciada logo após o começo da gestão.



Em nota, a prefeitura informou que "o local não apresenta condições ideais e, portanto, não pode fornecer aos turistas um atendimento de qualidade". A ideia é priorizar o posto de acolhimento localizado junto ao Parque da Festa da Uva, que será reaberto no dia 25 de janeiro. A procura pelo parque em períodos de férias tem se intensificado, segundo a nota oficial.



— Entendemos que Criúva é parte importante da cidade e que tem condições de atrair mais visitantes, mas a necessidade neste momento é priorizar questões que se mostram mais urgentes— justifica a secretária.



Renata também explica que os turistas que desejam conhecer o interior não estarão desassistidos com o fechamento do local:



— Nossos atendentes estão aptos a fornecer este auxílio nos demais pontos de atendimento, e o visitante ainda pode entrar em contato com a Semtur por meio do 0800.541.1875. Também estamos trabalhando a questão do site e das redes sociais para melhor atender quem vem à cidade.



No ano passado, durante o período da Festa da Uva, o Pioneiro testou o atendimento nos CATs da cidade. Dos nove pontos, em pelo menos cinco as informações não foram satisfatórias. Em Criúva, a reportagem encontrou o espaço fechado e só obteve informações na casa da família Bertussi, ao lado do Memorial Irmãos Bertussi.