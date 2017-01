Quatro colegas morrem em acidente quando iam trabalhar na safra em Bento Gonçalves

Serra Gaúcha 20/01/2017 | 19h37 Atualizada em

Um grave acidente deixou quatro pessoas mortas e duas feridas na tarde desta sexta-feira, no quilômetro 223 da BR-470, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. As vítimas eram colegas e prestavam serviços temporariamente para a Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves. No momento da colisão, por volta das 16h, elas se deslocavam para a empresa para fazer a limpeza de cilindros que armazenam os sucos e os vinhos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jaci Arnaldo da Costa, 57 anos, João Miguel de Lima, 57 anos, Zaquen Soares de Camargo, 51 anos, e Marcu Weber, 44 anos, estavam em um Fiat Uno que colidiu com um caminhão, próximo ao trevo da Telasul, um dos locais mais perigosos da Serra Gaúcha. As vítimas eram funcionárias da Múltiplo Soluções em RH, de Ijuí.

Leia mais:

RSC-453: descaso e promessas vazias que custaram 40 vidas na Serra

Construção de rotatória na BR-470 é suspensa por falta de recursos

Trevo da Telasul é um dos pontos críticos para a mobilidade na Serra



O condutor do caminhão relatou à PRF que bateu na traseira do Fiat Uno e que, com o impacto, o veículo foi jogado para o acostamento da rodovia. As causas da colisão, porém, ainda serão apuradas. O homem foi conduzido junto com um sobrevivente da empresa para o Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Eles não correm risco de vida.

— O caminhão ficou em L na pista. Não podemos afirmar se a versão do motorista confere, é preciso averiguar melhor — afirma o policial rodoviário federal Rodrigo Descalzo.

Os corpos foram levados para reconhecimento no final da tarde e devem ser liberados no sábado. As vítimas são de Redentora, Catuípe e Ijuí. Marcu Weber era um dos sócios da Múltiplo Soluções em RH e gerenciava o trabalho na safra da uva, que começou logo após a virada do ano e se estende até março.

— Temos a parceria com a Aurora há cerca de 10 anos e nunca tinha ocorrido nada semelhante. Sempre foi zelado o cuidado com os funcionários, mas infelizmente acontece isso agora. Estamos tentando dar toda assistência às famílias — diz Paulo Chaves, sócio da empresa do noroeste do Estado.

Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS