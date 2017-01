Quarta-feira será de chuva e temperaturas amenas na Serra

Previsão do tempo 25/01/2017 | 09h21 Atualizada em

Depois de um período de calor intenso e temperaturas altas, a quarta-feira amanheceu nublada em todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, uma chuva fina e contínua fez com que o guarda-chuva voltasse à cena logo pela manhã. E é bom não desgrudar do acessório, pois a previsão é de que o dia permaneça chuvoso e com temperaturas amenas.



Em Caxias, a máxima não passa dos 20ºC. Em Carlos Barbosa e Flores da Cunha, os termômetros devem registrar 21ºC. Já no Litoral Norte, a temperatura será um pouco mais elevada, mas a chuva não vai dar trégua.



Há possibilidade de chuva forte e queda de granizo em algumas regiões. A chuva segue sobre o Estado também na quinta-feira, mas em forma de pancadas fracas e isoladas, principalmente na região Leste. No restante do RS, o tempo começa a abrir. A partir de sexta-feira, o tempo fica estável e o sol predomina em todo o Estado.